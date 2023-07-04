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追蹤十年最大規模研究 貧困會阻礙大腦發育

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Paolo Gamba CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Paolo Gamba CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

科學家認為，成長環境差異會影響兒童的發育程度，現在進一步發現關鍵在影響大腦區域交流的白質束。最近美國聖路易華盛頓大學 (Washington University in St. Louis) 醫學院完成美國至今最大規模研究確認，貧困環境長大的兒童白質發育受限，阻礙大腦處理資訊，對身體與心理健康造成不利影響。

美國國立衛生研究院 (NIH) 2015 年啟動最大規模大腦發育和兒童健康長期研究，涉及上萬名 9 歲以上兒童，至少十年追蹤調查，目的是找出影響青少年大腦認知發展的因素。

參與研究的聖路易華盛頓大學在大腦發育研究方面很有權威，觀察 8,842 名兒童 MRI 掃描比較不同社會經濟條件的大腦差異。結果發現，生活貧困的 9~11 歲兒童水分子定向運動減少，顯示可能更易受白質結構改變影響。大腦球形空間的水濃度也較高，有神經炎症傾向。

白質是大腦深處密集的神經纖維，白色來自神經纖維周圍的脂肪物質。脂肪塗層負責沿著神經細胞束快速傳輸資訊。束之間組織和連接，支持大腦區域學習和正確溝通，若途徑中斷，會影響身體及心理健康。

肥胖與低認知功能可能是導致白質發育不良的原因

科學家表示，就像岩石、卵石和巨石影響河流，不同腦細胞結構也會形成阻礙水擴散的障礙，白質完整性對大腦發育非常重要。影響白質差異因素之一可能是貧困，研究推測，貧困長大的兒童肥胖風險更高，以及認知功能較低。貧困兒童認知功能測試較低，部分原因可能是獲得豐富感官、社交和認知刺激的機會有限。

科學家推測肥胖與低認知功能，是導致白質發育不良的因素，因此管理健康體重和鼓勵認知刺激活動，可支持弱勢兒童大腦發育。《自然通訊》新論文也認為，強大社會安全網可緩衝年輕人大腦免受這些影響。

同樣參與研究的哈佛大學心理學教授表示，低收入家庭長大的孩子，焦慮和憂鬱程度較高，過去十年科學家進一步證實家庭社會經濟地位會影響大腦發育。

聖路易華盛頓大學研究人員強調，大腦發育健全與否，不只與學校或養育子女方式有關，也與社區和家庭整體有關，因此社會經濟學不是單一結構，日益擴大的不平等已侵蝕兒童大腦。研究發表於《美國醫學會》期刊網路公開版。

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