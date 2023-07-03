年長者大辭職不是為了求高薪 研究：房價大漲故提前退休

【文‧黃嬿】

疫情期間全世界都出現大辭職現象，導致勞動力市場緊張，成為推升通貨膨脹的因素之一，疫情結束後還是有非常多人完全放棄工作。研究發現，許多人退出職場的時間點剛好是股市與房市大漲的時期，尤其有房的年長者，由於房產增值，讓他們可將房子當成提款機，提早擺脫工作枷鎖。

美國勞動力參與率 2020 年大幅下降，並 2021 年和 2022 年緩慢恢復，稱為大辭職潮。美國勞工統計局將辭職率急劇上升歸因於勞動力市場緊張，讓他們有能力以更高薪水轉換跑道，或勞工希望保護自己和家人免受病毒感染，或被迫疫情期間在家照顧家人。

但到 2022 年，壯年勞動力參與率恢復到 2019 年，但年長勞動力參與率持續下降，幾乎是整體勞動力參與率下降的全部原因。加拿大不列顛哥倫比亞大學 (UBC) 的研究對年長員工辭職的原因有另一種解釋。

研究認為，大辭職期間伴隨美國股市和房地產市場大繁榮，某些地區的房價上漲超過 20%，許多屋主看到前所未有的房價，可用房屋換取現金，因此決定提早退休。

截至 2023 年 5 月，美國轉售房產中位價格為 396,100 美元。2019 年疫情前，中位價為 277,700 美元。研究人員看到每個區域的勞動參與率比例與房價上漲幅度有一致性，因此認定年長者大辭職，可完全用住房財富增加來解釋。

房價上漲對租房者打擊更大

至於為什麼房價上漲會使年長者辭職？報告稱，房價上漲代表屋主更有能力獲房屋淨值貸款或使用房屋抵押貸款賺取現金，其他人可能會換成較便宜的房屋，賺取可觀的現金儲蓄，也有人可能只是感覺更富有，更有信心提前退休。

研究人員表示，疫情期間房地產繁榮幫助特別 50 歲以上放下工作，這種影響在 65 歲左右尤其明顯，因適逢退休年齡，如果預期 67 歲退休，但看到房價上漲 15%，許多人就會考慮提前擺脫工作。如果不是高房價，2021 年勞動參與率將與 2019 年相似。

但房價上漲對租房者打擊更大，研究發現，房價上漲時期屋主減少工作時間，但租戶增加工作時間，因房價上漲帶動租金上漲，無房者更窮，無論租房還是想買房，都將不得不花更多錢，導致需要工作更長時間。

然而研究人員預估房價影響勞動力算短暫，因現在價格上漲停滯，物價漲幅又大，現在接近退休年齡的人會打消念頭選擇繼續工作。

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