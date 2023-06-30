聰明的人反應更快？研究：只限簡單問題

【文‧黃嬿】

聰明的人腦筋動更快嗎，其實不一定。最近《自然通訊》期刊的德國科學家研究發現，智商高的人處理簡單任務時的確速度更快，但面對複雜問題時，需要時間其實更長，但準確度愈高。

德國夏里特醫學大學 (Charité - Universitätsmedizin Berlin) 神經學科學家表示，自從智力測試約 1890 年出現，人們總是認為聰明的人之所以聰明，是因大腦處理速度更快，但不全然如此。他使用 MRI 數據創建個性化大腦網路模型，為了將大腦模擬與現實世界數據比較，找來 650 名參加賓州大學矩陣推理測試 (PMAT) 的參與者數據，測試包括難度不斷增加的模式匹配任務，目的是測量流動智力。流動智力是指混亂狀態發現意義、解決新問題的能力。

結果發現，只有面對簡單問題時，智力較高的參與者才更快。更具挑戰性、需要更多解決方法的任務時，智力較高參與者其實花更多時間才得出正確解法。

關鍵在大腦區域的同步性。人腦有約 1 千億個神經元，每個神經元都與約 1 千個鄰近或遠處的神經元相連，深不可測的網路是大腦驚人能力的關鍵，但也是它讓人們很難理解大腦的工作原理。科學家表示，大腦各區域更高同步性有助整合證據，以及更強大的工作記憶，因此同步率高的大腦更能解決問題，但不一定更快。

大腦同步性愈高，想得更深遠

研究員確定，大腦區域同步性低的大腦，不會經過上游大腦區域完成解決問題處理步驟，而是直接跳到結論，所以速度更快。但得分較高的人，由於大腦更高同步性使額葉神經迴路比協調性較差的大腦需更長時間做決定，故需要更多時間解決具挑戰性的任務，但犯錯也更少。同步性又取決於大腦神經元迴路興奮與抑制平衡調節能力的好壞。

科學家表示，這結果可理解，因更具挑戰性的任務，大腦必須將以前進度儲存至工作記憶，同時探索其他解決方案，然後整合，收集證據有時需要更多時間，但也會有更好結果。

研究最終目標不是要知道聰明的人腦筋動多快，而是用大腦模擬當成觀察數據的補充工具，目的是了解生物網路如何影響決策，並將知識用於仿生工具和機器人開發。研究人員相信，生物智慧和人工智慧原理有些關鍵差異，生物現實模型未來可能會超越經典人工智慧系統。

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