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完美主義成流行病 連遊戲成癮都與它有關

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
(首圖來源：Pixabay)

【文‧黃嬿】

玩線上遊戲需要高強度的認知表現，為了追求一步步過關斬將，許多不服輸的人會表現出過度執著的態度，甚至出現強迫症。研究人員發現，遊戲成癮的人，可能是成長過程父母的完美主義，導致人們將這種完美主義內化成對自我的苛刻要求。

成就期望愈來愈高，完美主義心態氾濫成災。調查發現，美國、英國和加拿大大學生完美主義比例明顯增加，現在比 1990 年代或 2000 年代初期的大學生更有可能有完美主義傾向。完美主義更早階段就開始萌芽，專家估計，高達五分之二兒童和青少年是完美主義者。

兒童發展專家認為，完美主義不是優點，也不是代表這代人更有成就，而是種病態，會導致人們越來越悲傷，影響發揮潛力。專家認為，完美主義與憂慮、焦慮、自殘、社交焦慮症和廣場恐懼症、強迫症、暴飲暴食、厭食症、貪食症和其他飲食失調症，創傷後壓力症候群、慢性疲勞綜合症、失眠、囤積、消化不良、慢性頭痛，甚至過早死亡和自殺有關。

完美主義程度越高，心理障礙就越多。一般認為的追求卓越態度，與責任心有關，並非完美主義，完美主義其實是負面狀態。

專家認為，社會過度追求完美主義的原因是太重視成就，導致孩子非常厭惡犯錯，然後將完美主義內化，成長過程只用嚴格狹隘的成就定義自己。研究發現，關注學業成就，會增加完美主義的發展傾向。

父母在幼兒階段對表現的期望影響深遠

完美主義的父母態度會導致孩子失敗敏感性增加、困境應對效率降低、壓力更大，以及挑戰時太焦慮。之前研究發現，受父母批評態度的人，因將父母高標準內化，因此更有可能教育或工作時追求難以實現的高目標。《PsyPost》期刊研究發現，將父母完美主義內化成自我信念，也會影響線上遊戲這類休閒活動，以及遊戲失敗時反應。

研究人員針對 2,097 名匈牙利遊戲玩家，衡量失敗的三種反應：過度投入，表現沉思和自責；脫離，即忽視或壓抑與失敗相關的情緒；建設性投入，是對失敗全神貫注與壓抑達健康平衡。

研究發現，父母期望和批評越高，自我導向的完美主義程度越高，這些人會為自己設定高標準。而自我導向的完美主義又包括嚴格的完美主義、自我批評的完美主義和自戀的完美主義。父母批評和自我批評的完美主義，會過度陷入遊戲失敗，出現沉思和自責情緒，這是失敗適應不良症狀。

研究人員認為，內在父母批評會增加玩家的失敗情緒敏感性，對這些經歷的反思反應，會大幅增加遊戲成癮風險。另兩種完美主義，自戀的完美主義，是期望他人期待自己完美，傾向壓抑或迴避失敗感。嚴格的完美主義，即追求高標準而不自我批評，與建設性參與相關，這些人對失敗有更健康的反應。

這項研究反映出父母在幼兒階段對表現的期望，不只會影響教育或職業追求，還會影響休閒活動的參與。澳洲科廷大學 (Curtin University) 兒童發展專家表示，完美主義狀態會貫穿生活，然而完美不可能，因此追求完美的人生態度最後只會弄巧成拙。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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