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減緩自然老化速度 白天小睡者大腦年輕6歲

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
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【文‧黃嬿】

白天小睡一下不只充電精神，也能充電大腦。英國倫敦大學研究人員發現，白天小睡可減緩老化導致大腦自然萎縮速度，習慣午睡者的大腦比不午睡者大 15 立方公分，相當於延後衰老 3~6 年。

小睡已證明會影響嬰兒時期發育，隨著年齡增長，白天小睡愈來愈少，然後退休後重新建立習慣，英國 65 歲以上有三分之一白天小睡習慣。即使針對 40~69 歲者調查發現，經常小睡的人患高血壓的風險比從不午睡的人高 12%，中風風險高出 24%，但研究人員認為，危險的不是午睡本身，而是代表某人夜間睡眠不足，才會導致身體狀況更差。

白天休息一下對大腦有益，過去研究發現，小睡過之後幾小時認知測試比沒有小睡表現更好。英國倫敦大學最新研究想了解白天午睡與大腦健康是否有因果關係，從參與英國生物庫計畫的 35,000 名年齡 40~69 歲取得數據，簡單比較午睡者和不午睡者的基因。

比較基因主要是要排除遺傳影響。之前研究已確定人類 DNA 97 個片段，這些片段影響一個人的精神狀態，有些人天生容易打瞌睡，有些人天生精力充沛。這次研究人員沒有發現基因有習慣性午睡的人，有關大腦健康和認知功能的其他三項指標表現有何不同，因此這項研究避免可能影響午睡與大腦健康結果關聯的混雜因素。

結果顯示，白天小睡的人與沒有此習慣的人，大腦容量差異為 15 立方公分，沒有小睡習慣的人等於老 2.6~6.5 歲。研究人員表示，隨著年齡增長，大腦容量會下降，分析發現，35 歲後大腦容量每年穩步下降 0.2%60 歲時會加速到每年 0.5%60 歲後超過 0.5%。習慣性午睡的人總腦容量更大，約等於 2.6~6.5 歲衰老差異。

研究人員認為，大腦健康狀況與癡呆症有關，睡眠不佳會引起炎症並影響腦細胞連接，損害大腦功能，規律午睡可補償睡眠不足防止神經退行性變。但白天睡眠不宜過長，小睡時間應控制在半小時內。

即使這項研究顯示白天小睡者大腦體積有小幅但顯著增加，強化睡眠對大腦健康很重要的證據，但衝刺事業的人很難抽時間睡覺，研究作者自己都表示不願白天睡覺，寧可花時間運動保護大腦，但他會建議母親白天小睡。研究發表於《睡眠健康》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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