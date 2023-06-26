禁止青少年滑手機 研究：強制限制可能適得其反

【文‧黃嬿】

青少年應該花時間探索各種美好萬物，接受各種挑戰，尋找人生方向與志向。但現在年輕人花在社群媒體的時間愈來愈多，專家認為，社群媒體訊息不只經過精心設計，演算法導致接收訊息更狹隘。當人生歷練不足的年輕人忘記抬頭看真實世界，偏執的虛假訊息只會讓他們面臨更多心理問題。研究發現，家長一味限制可能得到反效果，簡單干預可能較有幫助。

美國衛生局局長 Vivek Murthy 最近警告，社群媒體有「嚴重的危害風險」，美國專家認定社群媒體是青少年憂鬱增加來源之一，但現在許多干預措施都像戒毒，嚴格監督、刪除應用程式，或使用特殊應用程序阻止或限制社群媒體。然而強制方式會適得其反，青少年感覺自由被剝奪時就會開始反抗，後果有時很嚴重。

專家也認為，網路時代完全不用社群媒體也會有負面影響，因這是最多社交處。新研究認為，社群媒體不完全有害，因是個人與世界建立聯繫的方式之一，然而必須短時間使用，否則負面心理健康影響的風險將大大增加。

美國愛荷華州立大學研究人員表示「我們生活在焦慮的時代，許多指標顯示焦慮、憂鬱和孤獨感都在惡化，這讓我們無助。但可以做一些事管理心理健康和幸福。」研究人員找到比嚴格戒除更實用的方式。

每天使用 30 分鐘，重點是自願

研究團隊找來 230 名大學生進行為期兩週的實驗，一半學生要求社群媒體使用時間限制每天 30 分鐘，並收到每日提醒。與對照組相比，實驗結束時焦慮、憂鬱、孤獨和害怕錯過得分明顯較低，睡眠品質越來越好，或花更多時間與人相處。

積極情緒得分也更高，愈常使用興奮和自豪等詞，顯示積極傾向，即使偶爾超過限制時間，也會產生正面心理健康益處。研究人員表示，限制使用時間的大學生，對生活看法更光明，顯示發送每日提醒的簡單干預，就可激勵人們改善社群媒體使用習慣。

但研究人員強調，關鍵不在限制 30 分鐘，而是自我控制和注意力。年輕人需要自願限制使用社群媒體，如果是被迫，感覺自由被剝奪，會抵消可能獲得的任何好處。所以青少年和年輕人必須自己選擇這麼做，家長角色只能鼓勵他們堅持下去。自動提醒功能就像計步器，知道每天花多少時間做什麼事，讓黏著時間可計量，就更容易改變行為。

專家給父母的建議是設定使用限制之外，不要太早給兒童或青少年智慧手機，先給無法上網的設備就好。多與青少年互動，取得他們的信任，能主動與父母談論接收到的訊息，詢問他們的感受，並討論隱私和安全問題。最後更重要的是，自己也要以身作則。

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