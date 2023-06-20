別人皆弱我獨強 美元如何成為世界儲備貨幣？

【文‧黃嬿】

從約 80 年前開始，美元為世界貨幣主導著全球商業，隨著美國制裁力度加大，愈來愈多國家呼籲以美元以外的其他貨幣貿易。但美國財政部長葉倫與大多數經濟學家都認為，對大多數國家而言，使用美元為儲備貨幣幾乎沒有任何有意義的變通辦法。

美元主宰全球貿易，是源自 80 年前二戰末期，世界各國領導人在美國新罕布夏州山區舉行國際貨幣會議，目的是建立一個國際貿易和金融體系，幫助將世界聯繫在一起，促進所有經濟體的繁榮。

每個人都同意，為了簡化國際貿易，需要有一種共同貨幣，一種每個人都可以使用的標準。當時英鎊還是國際貨幣持續數十年，但會議召開時，英國經濟正處於混亂之中，在自己的領土上打仗的代價是巨大的，導致英鎊不可能成為每個人都依賴的貨幣。

反觀美國經濟強大，金庫還有很多黃金，顯然美元可靠性當時獨一無二，美國利用這些優勢幫助美元成為國際商業的官方貨幣，身為世界儲備貨幣，代表美元是地球大部分業務的中心，即使美國沒有參與交易，美元都無處不在。

但美元地位開始動搖，今年開始，中國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國甚至巴西開始使用其他貨幣進行交易，主要是人民幣和俄羅斯盧布，導致美國國內擔憂這是直接挑戰美元中心地位。

如俄羅斯總統普丁宣布創建新國際貨幣本位制的措施，中國一直在敦促石油生產國和主要出口國接受人民幣付款，主要石油出口國沙烏地阿拉伯表示對使用其他貨幣進行交易的想法持開放態度。

美國制裁如濫用抗生素

專家認為，美元地位動搖，其中一個原因是債務上限，專家認為，最近的債務上限鬧劇讓美國以及美元看起來具有潛在的風險和不穩定。但真正的問題是美國政府越來越多慣常使用美元做為金融制裁的工具，即使是像法國這樣的長期盟友，也進行非美元交易。4 月法國總統馬克宏表示，歐洲必須減少對美元的依賴，以保持戰略自主權，避免成為美國的附庸。

美國經濟學家認為，制裁是一種有效的工具，但必須小心，因為過度使用就會像濫用抗生素一樣，中國、沙烏地阿拉伯和其他國家達成繞過美元的交易，試圖削弱美元的力量，就是如此。

美元主導地位難以取代

葉倫承認美國製裁會促使一些國家尋求替代貨幣，但她堅稱美元仍將占據主導地位，理由是美元在世界金融體系中的作用沒有其他國家能夠複製，包括中國。她說，美國擁有流動性很強的開放金融市場、強大的法治，以及沒有任何國家能夠複製的資本管制。

國際貨幣基金組織外匯儲備貨幣 (COFER) 數據顯示，去年第四季美元占全球外匯儲備的 58.36%，排在第二位的是歐元，約占儲備的 20.5%。與此同時，根據 2022 年國際貨幣基金組織的一份文件，人民幣僅占同期外匯儲備的 2.7%，其中近三分之一由俄羅斯持有。

葉倫認為其他資產在各國儲備資產中的占比逐漸增加，是實現多元化的自然發展。大多數金融評論員都同意葉倫的觀點，即美元將保住它的寶座。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】