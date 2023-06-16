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看不見的危機 氣候變化導致晴空亂流大增

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

搭飛機難免會遇到亂流，尤其穿過雲層時，但晴空亂流無法預測故特別危險。英國雷丁大學科學家研究飛行員更難避免的晴空湍流，發現 1979~2020 年晴空亂流總持續時間大幅增加，且隨著變暖加劇，未來看不見的亂流會愈來愈頻繁。

科學家一直懷疑亂流增加與氣溫升高一致。英國雷丁大學科學家分析四個十年期氣候和大氣數據，確定氣候變化如何影響晴空亂流，繪製亂流模式如何變化的最詳細報告。

科學家發現，北大西洋上空一個航線，嚴重亂流年度總持續時間 1979~2020 年間增加 55%，從 1979  17.7 小時增加到 2020  27.4 小時，中度亂流也增加 37%，輕微亂流增加 17%。美國和北大西洋的航線增幅最大。歐洲、中東和南大西洋的亂流也顯著增加。

亂流是由大氣條件引發，大氣條件可能因氣候變化惡化。科學家歸因於碳排放導致空氣變暖，造成高海拔地區風速變化。報告顯示，高空急流因世界赤道和兩極溫差，本來就有由西向東吹的強風系統，亂流增加就是急流風切變或風速差異更大導致，風速差異變大就是空氣變暖的結果，大幅增加急流不穩定性。

與暴風雨亂流不同，航空遙測工具幾乎不可能檢測到晴空亂流，因此很難預測何時發生，報告指出，晴空亂流是由小規模渦流引起，這些渦流太小，多數天氣模型都無法計算。整體而言，現在亂流預報準確率只有 75% 左右。

空服員受重傷可能性是乘客 24 

劇烈亂流的定義是比引力強，飛機下降速度比重力將乘客固定在座位上還快。亂流也是最常見航空事故類型，特別是空服員受重傷可能性是乘客 24 倍，研究人員表示，除了人員受傷，亂流也會造成飛機磨損，僅美國航空業每年就因此損失 1.5 億至 5 億美元，此外還有環境成本，因飛行員會為了避開亂流耗費更多燃料。

隨著氣候變化加劇，晴空亂流也惡化。美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 數據，航班亂流事故穩定增加，2017~2020 年班機超過 65% 嚴重傷害是亂流造成。

科學家表示，經過十年研究顯示氣候變化將增加晴空亂流率，現在有證據證實已經開始。幾十年內嚴重且不可見的晴空亂流將大幅增加數倍，「我們真的需要開始認真對待這件事」。研究發表於《地球物理研究快報》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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