日本向藍領工人開大門 可帶家人無限期居留

【文‧黃嬿】

疫情前赴日旅遊，會發現很多華人打工族在日本工作，疫情後到日本，以前很少看到的印度人也愈來愈常見。這是日本打開國門的跡象，日本一直以拒移民於門外著稱，但各行各業缺工嚴峻，日本現在批准新政策，為 12 個藍領產業招募外國工人，甚至可以帶家人來，想住多久就住多久。

戰後大部分時間，日本幾乎沒有移民政策。30 年前開始讓工人參加技術培訓計畫，目的也只是幫助較貧窮國家工人獲技術培訓促進國際合作，但只能居留幾年。這幾年日本看到少子化與人口老化趨勢的勞動力短缺問題，只能仰賴移民緩解，安倍政府時期就開始招攬移民，主要是讓移民填補日本人不想做的工作。逐步敞開國門後，外籍工人數一直有增加，截至 2022 年 10 月，海外工人數達創紀錄的 182 萬，高於十年前才約 70 萬。

五年前日本啟動給具特定技能的外國工人居留權的計畫，普通工人可獲第一類身分，日本居留長達 5 年；第二類身分主要擔任監督職，可無限期居留，也可將家人帶來日本。第一類涵蓋養老護理等 12 行業，第二類僅涵蓋建築業、造船及船舶機械業。

日本政府表示，此計畫成為日本勞動力短缺行業的低薪工人來源。現在日本政府宣布進一步開放，第一類身分的 12 產業現在到日本工作都可帶家人，原則上想待多久就待多久，包括製造業、農業、旅宿和餐飲。

但日本也有人質疑，現在還有多少外國人願意來日本，原因是日圓貶值，以美元計算，日本工資與美國等高收入國家工資相比很少有競爭力，日本還要與台灣、南韓、新加坡等國家競爭，美國移民勞動力占比也增至新高。美國勞工部報告表示，美國以外出生的勞工占總勞動力 18.1%，高於上一年 17.4%，是 1996 年以來最高數據。

某日本果園農場主人受訪表示，外籍勞工待久了，技術熟練後會要求更高薪水，一越南工人最近就決定改去新加坡，因為工資更高。

不只日本大力招攬移民，勞動力短缺和抑制薪資上升導致通貨膨脹，各國都存在，如德國也在修改移民法，以引進更多大學畢業生和藍領工人，加拿大去年底宣布計劃到 2025 年再接納近 150 萬移民。

日本政府估計，如果經濟要實現當年成長目標，到 2040 年日本需要 674 萬外國工人。雖然到日本工作可能比許多國家面臨更多文化語言挑戰，薪資可能也比不上他國，但日本也有吸引移民的地方，如安全的街道，對有孩子的父母是金錢也無法取代的東西。

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