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小心星期一症候群？研究：心肌梗塞在週一發作機率高

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emmastein】

除了無精打采，星期一症候群還與危險心臟病發作有關？根據一篇在今年英國心血管學會會議發表的新研究，科學家發現死亡風險更大的 ST 上升型心肌梗塞於週一發生率最高，可能與人體生理時鐘有關。

急性心肌梗塞依據心電圖 ST 時段變化及症狀，分成 ST 上升型心肌梗塞（ST elevation myocardial infarction，STEMI）、非 ST 上升型心肌梗塞（Non-ST elevation myocardial infarction，NSTEMI）與不穩定心絞痛（Unstable angina），其中 STEMI 與後兩者病理機轉不同，通常代表供應心臟的冠狀動脈血管完全被血栓阻塞，需要緊急治療打通血管，設法讓血液重新流到心臟。

簡單說，與非 STEMI 類型的心臟病發作相比，STEMI 出現嚴重併發症與死亡的風險更大，治療分秒必爭，越早治療越好。

而一群英國研究人員分析了 2013～2018 年間愛爾蘭 10,528 名因 STEMI 入院的患者數據，發現 STEMI 在週一發生率最高，統計結果指出新工作週的開始與 STEMI 發病率存在強相關性。

先前有研究表明心臟病發作更可能發生在星期一，凸顯與人體生理時鐘（身體睡眠週期）關聯，雖然科學家不確定原因，但可以合理假設晝夜節律發揮一定作用。此外，當週日想到即將又要面對一週工作，產生的壓力可能會提高體內腎上腺素與皮質醇含量，增加血壓與心臟病發作風險。

新研究增加了嚴重心臟病更常於週一發作的證據，但我們仍需弄清楚背後確切原因。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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