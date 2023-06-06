蚊子也有顏色偏好 研究：蚊子偏愛深色討厭淺色

【文‧黃嬿】

雖然蚊子會對人類呼吸、汗水和體溫有反應，但也有不喜歡的東西，如某些味道。最近刊登於《自然通訊》期刊新研究發現，蚊子透過二氧化碳搜尋到目標後，接下來的行動會避開某些顏色。

科學家已知人類吸引蚊子的複雜途徑，首先，蚊子遠在 10 公尺外就能感應到呼出的二氧化碳，探測到二氧化碳後，會開始感覺人類氣味，當蚊子非常接近人體時，轉檢測體溫定位。

但中間可用顏色干擾蚊子。美國華盛頓大學研究人員追蹤雌埃及斑紋不同類視覺和二氧化碳提示時的行為，他們將蚊子放入小型測試室，接觸不同東西，如彩色圓點或人手。

觀察蚊子行為時發現，蚊子會先聞到二氧化碳檢測是否有人在附近，接著掃描可能指示食物的某些顏色和視覺模式。當測試室沒有二氧化碳氣味時，蚊子幾乎忽略顏色，但研究員噴灑二氧化碳，蚊子就會飛向紅色、橘色、黑色或藍綠色點，忽略綠色、淺藍色或紫色、白色點。

蚊子不喜歡光和熱，因很容易脫水死亡，故淺色可能讓牠們直覺代表危險，就會遠離反射熱量的淺色，淺藍色會反射更多熱量和光線，白色也可趨避蚊子，即使測試室噴灑二氧化碳，蚊子也會避開白色物體，轉而選擇更喜歡的顏色。紫色也被蚊子忽略，科學家推測，由於蚊子偏愛長波長，而紫色是所有顏色波長最短的。

蚊子也不喜歡綠色，一研究員將雙手直接放在測試室外，蚊子被吸引過去，然而同研究員戴著綠色手套手伸出去時，蚊子卻不理會，直接從旁飛過。即使噴灑二氧化碳吸引牠們，蚊子仍不理會，看來蚊子真的不喜歡綠色。

通常深色會吸引蚊子，例如深藍色和黑色，因為較深色調會吸收和保留熱量讓蚊子更容易偵測到人體，且穿著這種顏色更容易讓人出汗，乳酸是人體汗液的重要成分，也是蚊子追蹤人類的途徑之一。蚊子也喜歡紅色，因更容易檢測到紅色波長，會引誘牠們，橘色也是同樣道理。

蚊子偵測人是多種因素結合，從汗液和二氧化碳氣味等化學線索，以及熱量到視覺線索。基本上只靠改變穿著無法避開蚊子，但如果不得已要進入蚊子很多的地區，專家建議可選擇淺色衣服，盡量減少蚊子駐足的機會。

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