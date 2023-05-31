光污染日益加劇 20年內可能看不到夜空主要星座

【文‧Emmastein】

以前我們抬頭還能仰望漆黑的夜空，如今天空已變成深灰色，只有幾顆星星在這塊背景下閃爍，科學家表示，隨著發光二極體（LED）、其他形式照明的無限制使用，這些人造光芒正以驚人亮度覆寫夜空。

英國皇家天文學家 Martin Rees 在接受《衛報》時表示，天文學家於 2016 年已直指光污染嚴重，三分之一人類不再能看到銀河。

德國國家地球科學研究中心物理學家 Christopher Kyba 研究表明，光污染正導致夜空以每年 10% 左右的速度變亮，若按照目前惡化速度，夜空中多數主要星座 20 年內將變得無法辨認，一個出生在今晚的孩子還能看到 250 顆星星，到他 18 歲時只剩 100 顆星星能看。

此外，倫敦大學學院科學家 Robert Fosbury 表示，發光二極體（light-emitting diode，LED）發出的藍光完全沒有其他紅光或近紅外光，隨著現代設備大量採用發光二極體，人體缺乏紅光也可能產生嚴重影響。

當微紅色的光照射人體上會刺激一些有益機制，包括分解血液中的高含量糖分、促進褪黑激素產生等，但隨著 LED 大量使用，紅光逐漸從人造光中消失，Robert Fosbury 認為這是如今肥胖、糖尿病病例上升的重要影響因素之一。

我們不需要成為一名天文學家才能關心這些事，就像我們不是鳥類學家，但如果庭院沒有鳴禽聲，我們也會感到失落一樣。天文學家強調，人類需要引入一套規則來控制干擾夜空的光──包括以法律強制力與違規行為開罰做為後盾。

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