網路充斥美食照片 研究：照片看太多次反會抑制食慾

【文‧黃嬿】

滑社群媒體、新聞及隨時隨地出現的橫幅廣告，網路食物照無所不在，若剛好用餐或宵夜時間出現，看食物照片更令人垂涎三尺。但丹麥研究發現，同張食物照看幾十次的話，食慾反而下降。

網路充斥食物照片，美國研究小組試圖找出社群媒體平均看到多少食品廣告，發現年輕人 12 小時內平均會看到 6.1 篇食物相關貼文，多數貼文都是食物圖，超過三分之一是甜食。

許多食物圖片都是為了銷售特定食物出現，如 Facebook 或 Instagram 圖片會讓我們想吃麥當勞。換句話說，圖片喚醒我們的飢餓感，但丹麥奧胡斯大學的新研究發現，若圖片重複出現太多次，會產生相反效果。

刊登於《Appetite》的丹麥奧胡斯大學食品科學家千名參與者的線上實驗，某些參與者看同一張食物圖 30 次，其他人只看 3 次，發現看 30 次圖片的人選擇比看 3 次圖片的人更少食物，代表參與者沒吃任何東西就覺得飽了。

認知作用滿足大腦慾望

研究員指出，「認知感官」會明顯影響食慾，且影響力比預期更大。研究人員使用「扎根認知理論」或稱「體現認知」解釋，如想像用牙齒咬多汁蘋果，大腦相同區域就會受刺激，好像真的咬一口蘋果。透過想像，大腦得到的生理反應與實際情況相同，就是為什麼不吃任何東西就能滿足的原因。

且不同類食物照，對飽腹感影響不同，就是為什麼吃完主菜感覺飽了，但仍有空間吃甜點，因甜食是不同的食物。研究人員認為，確實可採取某些方法騙過大腦，當成減肥策略。

另外刊登於《公共政策與行銷》期刊研究也有類似發現，看垃圾食物廣告，會使節食者少吃東西，就是看某人吃東西也能欺騙大腦，讓人相信吃過同樣食物，最後就能吃少一點。作者也稱，只透過想像自己在行動或體驗情緒，就會啟動與實際行動或體驗相關的神經網路。

食品廣告氾濫仍是超重因素

科學家認為，食品製造商每年投巨資刺激人們的飢餓感，但研究卻發現，節食者看別人吃垃圾食物後自己就不想吃了，或同樣照片看太多次食慾反而下降，可能會讓商人大吃一驚。

但多數情況食品照真會促進食慾。全球人口超重仍是愈來愈嚴重的問題，尤其兒童，德國高達六分之一兒童超重，最近德國食品部長表示不希望早上 6 點到晚上 11 點電視、廣播和網路出現針對兒童的不健康食品廣告，學校、幼稚園和遊樂場附近也禁止刊登顏色鮮豔的甜食、高脂肪或鹹食廣告招牌。

智利 2016 年制定世界最嚴格的兒童糖果廣告規則，除了禁止廣告，不健康食品還必須貼上警告標籤，智利研究員追蹤認為，嚴格禁令確實會改變人們的選擇。

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