木材在外太空不會變形！日本木製衛星材料通過10個月太空測試

【文‧Emmastein】

為了減少太空垃圾，日本京都大學與住友林業 2020 年提出開發 LignoSat 木製衛星，並在去年將各種實驗木塊送上國際太空站進行長達 10 個月測試，結果表明所有木材都沒有明顯變形、剝落或損傷，有機會在未來成為最瘋狂的衛星外殼材料。

在大家眼中，人造衛星就是一個裝著精密電子元件打上太空的金屬盒，但這僅是因為多數衛星都以這種方式製造，這些傳統衛星退役後可能墜回大氣層並燃燒，過程釋放如氧化鋁顆粒的有害物質。

對此，日本京都大學與住友林業在 2020 年 4 月宣布了名為 LignoSat 的太空木材計畫，希望以木材做為衛星基礎外殼材料，如此一來衛星重新進入地球大氣層能完全燃燒，也不會釋放有害物質；此外，由於電磁波能穿透木材，木製衛星還能簡化，改進小型衛星或立方體衛星的設計。

去年，團隊將可能試用於開發 LignoSat 的 3 種木材送上國際太空站進行長達 290 天實地演練，2022 年 1 月經 SpaceX CRS-26 任務送回地球後對樣本進行一系列強度測試、元素與晶體結構分析。

這些木材直接接收了好幾個月太空高能輻射與劇烈溫差，但結果顯示所有樣本都沒有明顯變形、剝落、裂開或表面損壞，木材品質也沒有產生實質變化，代表它們有潛力作為保護內部結構的結實外殼。

團隊表示，此次實驗確定了 LignoSat 衛星外殼材料將採用相對柔韌、支撐力也足夠的木蘭木，該衛星暫定 2024 年發射。

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