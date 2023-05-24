自然治癒又一佐證 研究：鳥鳴聲可釋放心理壓力

【文‧黃嬿】

愈來愈多實證證據顯示大自然有益心理健康，在綠色戶外空間一小時，就可以降低血壓和皮質醇水平，對憂鬱症患者也有幫助。最近科學家進一步檢視大自然中的常見元素，發現常常接觸鳥類，聆聽鳥鳴聲，就可以舒緩壓力，並改善注意力疲乏症狀。

先前研究發現，在大自然中步行一小時可以減少與壓力相關的大腦活動，包括在大自然中行走與在城市環境中行走相比，自我報告的反芻思維減少，反芻思維與憂鬱症和其他精神疾病的風險有關，並且與反芻思維相關的大腦前額葉皮層的一部分活動減少。觀看綠色風景會激發後扣帶皮層，可能有助於調節自然暴露應激反應。

大自然與心理健康的好處已被證實，但科學家還不清楚哪些大自然元素有效，但可以確定其中一種是鳥鳴。英國倫敦國王學院精神病學、心理學和神經科學研究人員找來 1,300 名參與者，使用名為 Urban Mind 的智慧手機應用程式，每天三次收集有關他們的環境和幸福感資訊，以及生命徵兆數據，例如睡眠與空氣品質的主觀評估和位置詳細資訊。

研究人員發現，看到或聽到鳥類與改善心理健康之間存在顯著的正相關關係，即使考慮到其他可能的解釋，如教育、職業或綠化環境和水的存在，鳥類接觸的影響都特別顯著。如果參與者報告曾在某一時刻看到或聽到鳥類，即使數小時後他們在下一次登入程式時沒有遇到鳥類，他們的心理健康也會提高。

有利提高注意力

此外，聽鳥鳴也可以減輕焦慮和偏執的感覺，發表在《自然》系列期刊《科學報告》上的德國研究發現，僅聽 6 分鐘鳥鳴聲音可以減少健康參與者的焦慮、憂鬱和偏執情緒。

研究人員要求 295 名線上參與者自我評估他們的情緒狀態並進行認知記憶測試。然後他們被隨機分配鳥鳴聲或交通噪音，再重新測量他們的情緒和認知狀態。結果發現，聽更多樣化的鳥鳴，除了焦慮和偏執情緒顯著減少之外，憂鬱症狀也大幅減輕。而聽少數鳥鳴種類的人則表示焦慮和偏執情緒明顯減少。反之，聽不同的交通噪音會使憂鬱狀態症狀惡化，代表自然的治癒方面確實發揮作用。

另外已知的好處置身於大自然中有利於提高注意力，並減少與生活在壓力大的城市環境中相關的精神疲勞。研究人員稱，如鳥鳴等自然刺激，可能會讓我們產生軟迷戀 (Soft fascination)，即專注於輕柔迷人的刺激，你不需要花太多精神，還可以為思考留下更多精神空間，結果就是它能吸引注意力，也能重新補充注意力。

2020 年發表在《生態經濟學》上的另一項研究表明，幸福感與人們家園和城鎮周圍的鳥類數量之間存在相關性。研究作者指出，接近 14 種額外的鳥類就像每月多賺 150 美元一樣令人滿意。不幸的是，全球因氣候變化與環境破壞，鳥類正在消失中，現在要聽到多樣化的鳥鳴聲可能只能戴上你的耳機。

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