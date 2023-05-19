睡不著看一下幾點了 研究：看時鐘壓力大讓人更難睡

【文‧黃嬿】

許多人都有過明明很累卻很難睡著，或半夜常醒來就難再入睡的經驗，嚴重者就得求助藥物。現在科學家發現問題癥結，可能是睡不著或半夜醒來後看時鐘。研究發現，心裡盤算還有多久就要起床、還剩多少時間睡覺，壓力會導致更嚴重失眠，讓人更依賴安眠藥。

成人每晚約需 7~8 小時高品質睡眠，但愈來愈多人睡不夠或睡不好。全球統計失眠影響 4%~22% 成年人，且與心血管疾病、糖尿病和憂鬱症等長期健康問題有關。睡不好的人所在多有，台灣調查發現，去年不易入睡占 26.81%，逐年增加。

導致睡不好的原因很多，包括擾亂晝夜節律的事物如輪班工作或時差、睡眠環境變化，或照顧嬰兒需求、環境太亮、接近就寢時間進食或攝取太多咖啡因。焦慮或憂鬱也會影響睡眠如果已經睡不好，又時常看時鐘，壓力更大，阻礙快速恢復睡眠。

很多人都有過這種經驗，發現自己每晚都在同一時間醒來，然後看看現在幾點了，一項新研究發現，這種對睡眠不足的擔心會使人感到壓力，一旦看時鐘，如果又睡不著，壓力就會累積。印第安納大學研究人員使用睡眠診所的近 5,000 名患者，研究失眠患者的時間監測行為 (TMB)、它導致的挫敗感，以及如何影響他們使用助眠劑。結果發現，計算睡眠持續時間的壓力，明顯阻礙入睡能力。

保持房間安靜和黑暗的狀態

人們擔心自己睡眠不足，然後他們開始估計自己需要多長時間才能重新入睡，以及何時必須起床。看鐘和心算的方式會把時間花在有壓力的事情上，反而讓腦袋更清醒，直接加劇失眠，反而會讓患者更加沮喪，更有可能使用安眠藥。

簡言之就是壓力越大，就越難入睡。研究團隊還發現，在同時患有失眠症和精神疾病的患者中使用助眠劑更為常見，這一類人的時間監控頻率也更高。

一種對睡眠有幫助的簡單行為干預，就是避免看時鐘，扔掉智慧手錶，拿走手機。作者表示，沒有任何地方看時鐘的方式特別有用。其他專家建議，即使不能快速入睡，或是半夜醒來發現很難再睡著，最好的方式就是保持房間安靜和黑暗的狀態，可以做一些溫和的事，譬如閱讀。

至於睡前避免滑手機現在已經是基本常識，因為任何會發出藍光的設備會擾亂睡眠模式，讓人的大腦以為現在是白天。而對於堅持看電視入睡的人，專家則建議戴墨鏡。研究結果發表在《The Primary Care Companion for CNS Disorders》期刊。

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