波浪形傷口癒合速度快5倍 科學家成功找出背後原因

【文‧Daisy Chuang】

為什麼筆直平滑傷口復原速度，會比波浪狀的還要慢？最近新加坡南洋大學團隊成功解惑，可能會改變未來劃下手術刀的方式。

為了測試傷口的癒合速度，團隊當然不能找活體實驗，因此團隊看上水凝膠。先用表面接種 MDCK 細胞、有著細小圖案的水凝膠，成功模擬人體皮膚和皮下組織後，就在水凝膠上切出數道「傷口」，劃出寬度 30~100 微米不等的切口，並且還有劃出各種彎曲圖案，或蛇形或完全筆直，測試復原速度。

團隊再透過粒子圖像測速法（PIV）觀察 64 小時，看著細胞上的切口縫隙開始癒合，也就是表皮新生這個過程，結果發現波浪狀傷口癒合速度較快的原因。

團隊發現波浪狀傷口附近的細胞主要以「旋渦狀」的方式移動，而在平滑、筆直的傷口上，細胞傾向平行沿著傷口邊緣的直線移動，由於細胞運動模式差異，波浪形傷口的癒合速度幾乎是直線傷口的 5 倍。

博士生 Xu Hongmei 表示，與直線傷口相比，鋸齒狀的傷口有著高度不均勻和旋轉運動，讓細胞有更多機會四處移動，因此細胞能夠更快速連接到傷口「另一邊」的類似細胞，架起一座橋梁，並比直線傷口更快地閉合。

透過新研究，團隊希望可以帶來新的手術劃切方式，不僅讓傷口癒合速度更快、減少疤痕產生，最後降低傷口感染與併發症的可能性。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】