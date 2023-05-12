離職會傳染 研究：優秀員工離職引發滾雪球效應

【文‧黃嬿】

無論去年景氣大好促成大離職潮，還是今年景氣大壞催生大裁員，只要有員工離職，都會留下失落感的團隊，對企業產生各種影響。研究發現離職員工會造成各種動態，好員工離開會引發其他優秀員工離職的滾雪球效應，但壞員工離開反而讓其他員工更願意留下。

去年大辭職潮全球蔓延，美國勞工統計局 1 月數據顯示，2021 年近 4,900 萬員工辭職，2022 年有超過 5 千萬員工辭職，許多沒有辭職的人仍考慮離開，LinkedIn 調查 2,000 名員工，近四分之三 Z 世代和三分之二千禧世代考慮今年辭職，55% 的 X 世代和三分之一嬰兒潮也想走人。

專家認為這是傳染現象，一旦一個人辭職，同事效仿可能性會增加 25%。組織行為學教授 Anthony Klotz 在 2021 年創造大辭職一詞時也稱，辭職潮成為頭條新聞，這種影響在職場迅速蔓延。除了辭職模仿效應，今年開始的一波波裁員，使工作不安全感達近年最高。加拿大與美國研究員想知道，一員工離開公司，會對其他員工產生什麼影響。

當高績效者離開，其他高績效者會跟著離開

有些人是其他人眼中的優秀員工，工作能力很強，或很會鼓舞士氣，這種人離職時會有不少人追隨腳步也離職。加拿大不列顛哥倫比亞大學和明尼蘇達大學研究員調查 1,620 家大型零售店超過 100 萬名員工，測量 22 個月內員工流動情形，透過員工績效紀錄，研究員確定高績效者和低績效者，還追蹤員工何時上工、地點、職位、離職時間及原因。

結果發現，當高績效者離開，其他高績效者會跟著離開。一名優秀員工辭職，其他優秀員工也會開始想外面有更好機會，也許我也該離開。如果優秀的人不是自願離職，其他表現出色的人更會失去動力，懷疑自己是否為下一個被開除者，並開始尋找其他選擇。

研究作者表示，失去一名優秀人才代表公司將失去更多優秀人才，因低績效人員更有可能留下，加劇有毒職場文化。研究員也表示，優秀員工自願離職對其他員工的影響時間比裁員更長，職位愈高的優秀員工離職可能引發數月員工辭職潮。

企業不定時淘汰爛蘋果也很重要。由於低績效者離職或被解僱，也會讓其他低績效者跟著離開，企業可將這些離職事件視為有價值的損失。且當表現不佳的人被解僱，好員工更有可能留下，且感覺更好待得更久。

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