收入不高也要旅行 Z世代成為負債世代

【文‧黃嬿】

Z 世代過得並不輕鬆，全球疫情、氣候災難、俄烏戰爭及現在最重要的生活成本危機，大大影響他們剛出社會的生活。儘管收入不高，但 Z 世代不能放棄的就是旅行，調查發現，不管銀行帳戶有多少錢，Z 世代準備旅行時並不困於金錢壓力。

30 多歲千禧世代被詬病愛喝星巴克，愛泡在看起來時尚的咖啡店吃一份幾百元的三明治，不在乎貸款買車，結果就是債務越陷越深，進入 40 歲大關的千禧世代正處於購屋黃金期，但房價高得離譜，又要承受幾十年來最高貸款利率。

《華爾街日報》分析紐約聯邦儲備銀行最新數據，現在美國千禧世代光去年第四季就積累近 4 兆美元債務，比 2019 年底增加 27%，所有年齡組增幅最大，也是自 2008 年金融危機以來積累債務最快。

現在另外一群新興債務世代要來了，就是剛踏入社會的 Z 世代。Z 世代更愛花錢，但不是花在昂貴的日常用品與購屋，而是旅行。調查發現 52% 的 Z 世代和千禧世代是每年一到兩次休閒旅行的常客。不同之處在於，Z 世代收入低於千禧世代，但 Z 世代旅行者比千禧世代更重視旅行。

旅行對 Z 世代消費者來說更重要，原因是他們是在比前人更重視旅行的社會長大。Morning Consult 數據，11% 的 Z 世代旅行者年收入超過 11 萬美元，但高達 61% 年收入低於 5 萬美元。雖然沒什麼錢，但更有可能將錢花在需要的旅行。年輕人出國有幾個特性，第一是更愛出國，第二是去過的地方不想再去。

捨得花錢旅行，其他消費就必須取捨，調查指出，Z 世代消費者頻繁出遊的策略在於願意犧牲，放棄更多傳統奢侈品，把錢省下來去旅行。Z 世代 2021~2022 年將時尚、科技和食品支出減少 23%，但旅行支出增加 60%。

信用卡負債增加最快

千禧世代和 Z 世代旅行者比父母和祖父母更重視旅行。雖然兩代人都擔心沒有錢去旅行，但與千禧世代不同，Z 世代旅行者更有可能獲得父母的經濟援助。

此外，他們也毫不猶豫刷卡消費，現在美國 Z 世代信用卡債務累積速度比其他人都快。調查發現，雖然美國 Z 世代信用卡債務是五代最低，但增加速度最快。英國調查發現，到今年 Z 世代平均進入專業領域前就背負 3.3 萬英鎊債務離開大學，高於平均年薪 3 萬英鎊，導致這代人習慣負債，「他們覺得負債是自然狀態」。

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