一次性塑膠禁令可救地球？專家：紙只是新塑膠

【文‧黃嬿】

台灣 5 月開始禁用一次性塑膠，現在手搖飲店全面改換成紙杯，塑膠製品將逐漸從生活消失。紙是可再生來源和可生物降解性，成為人類與塑膠鬥爭後的綠色英雄，但環境專家認為，紙張不能當塑膠解決方案，因改用紙盒包裝不只加速森林砍伐，化學塗料對環境與健康造成不利影響，與塑膠相比，紙傷害更重。

一次性塑膠禁令實施後，雖然塑膠消費開始減少，但這些產品被紙製品取代。非營利組織 Canopy 估計，每年超過 30 億棵樹木遭砍伐，許多是古老和瀕臨滅絕樹木，只為了製造袋子、吸管和食品容器。

造紙是非常耗能的產業，世界自然基金會數據，紙漿和造紙業消耗全球近 40% 工業木材交易量，還不包括非法砍伐樹木。製造紙產品需要大量能源和水，荷蘭水教育研究所指出，製作一張標準紙需要 2~13 升水。

雖然紙張比塑膠更易生物降解並容易回收，譬如新聞紙之類可簡單回收利用，但一次性紙製品使用最低等級紙，且紙缺乏塑膠強度和阻隔性能，會為了增厚而塗上塑膠、鋁或化學溶劑形成防潮層，還會添加各種化學品，如有消耗臭氧潛能的漂白劑，塑膠層與化學塗層都阻礙回收性，最終進入垃圾填埋場時分解過程還會釋放溫室氣體甲烷，抵消紙的優點。佈滿化學材料的紙分解後對土壤與水也是污染。

2018 年印度中央污染控制委員會分析常用包裝材料生命週期，發現紙袋全球變暖潛能值是塑膠袋 2~3 倍。對人體健康影響也有疑慮，研究顯示，包裝蠟紙的碳氫化合物蠟會滲透食物，讓紙張防水防油的物質也有毒，會導致內分泌失調。

創新材料製紙成本高難普及

或許創新解決方案更有希望，包括用農業廢料或其他植物材料如稻草製造紙漿。加拿大超過 2千萬英畝農田生產小麥，但穀物收穫後，田裡卻留著稻草，這種材料傳統認為是廢物，但一些公司正在研發製成一次性包裝。更環保的一次性產品包括甘蔗渣和稻殼等農業廢棄物製成的紙，但製造成本太高，仍是小眾市場，全世界逐一宣布一次性塑膠禁令後，環保紙張市場並未出現太大增長。

專家認為，一次性塑膠因回收率低及環境足跡被禁用，但一次性紙製品這兩個條件都更差，不僅不能回收，環境足跡也不少於塑膠。現在只能說，紙成為新塑膠，塑膠禁令對環境沒有太大幫助。

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