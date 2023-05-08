接棒草莓族 雇主調查：Z 世代是最難共事的一代

【文‧黃嬿】

社會變化愈來愈快，生活模式差距大，每代間鴻溝也愈來愈深，十幾年前千禧世代進入職場時，被批為沒有抗壓性的草莓族，現在最年長的草莓族也 40 歲了，當適應社會現實或有幸攀登高位後，箭頭瞄準更年輕的 Z 世代。調查發現 Z 世代問題更大，雇主稱他們是最難共事的一代。

最年長的 Z 世代現在 25 歲，是職場生力軍，招聘公司 ResumeBuilder 調查美國 1,300 多名經理和商業領袖發現，74% 認為與其他世代相比，Z 世代最難共事。管理者不喜歡 Z 世代的原因有缺乏技術技能、不努力和不積極。雇主還認為 Z 世代員工太容易分心和容易受傷。

雇主或主管抱怨 Z 世代員工從來不說早安，還有不想露面，還有醫生說僱用 Z 世代當接待，與其他世代比較最糟的就是 Z 世代，早上不打招呼，也缺乏語言技巧。

Z 世代很熟悉各種社群平台，但職業發展需要真實社交技能，很難從網路培養。ResumeBuilder.com 首席職業顧問表示，雖然 Z 世代熟練數位通訊工具，但常缺乏面對面互動技能，對公開演說和社交的信心也不如千禧世代和長輩。

年輕人也不夠努力，千禧世代主管表示，她從 14 歲就開始工作，所以知道年輕人也會努力工作，但她與 1997~2012 年出生的 Z 世代員工共事後很驚訝。發現 Z 世代難共事的受訪者表示，僱用 Z 世代後立即解雇，近三成雇主稱第一個月就解雇 Z 世代。

重新思考傳統工作模式

但年輕世代也有優點，SGK Global Shipping Services 人力資源主管表示，Z 世代缺點是缺乏紀律，且喜歡挑戰權威，但也較有全球視野，且是數位專家，了解不斷變化的行業。要適應年輕世代勞動力，必須重新思考傳統工作模式，典型例子是每週工作 40 小時，每天工作 5 天，每天 8 小時。

雇主需將重點放在企業需要的產出，確保員工以適合方式工作。專家表示，有動力的人可能 1 小時就做完工作，比沒動力的人 2 天做的事更多。保持 Z 世代員工的積極性，就得弄清楚每個員工的上班目的。

IBM 大型研究顯示，72% 學生希望有自己的公司。年輕世代非常有企業家精神，想了解的不只自己的角色職責，也想知道企業業務及如何經營。與前面世代一生奉獻精神不同，Z 世代不一定忠於某雇主，只忠於自己的目的，因此下一代員工可幫助企業改革，但會毫不猶豫離開無法幫助他們實現目標的企業。

世界經濟論壇數據，到 2025 年 Z 世代將占全球勞動力 27%。儘管不喜歡，但雇主仍需要適應他們。

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