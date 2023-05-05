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為何愈老感覺時間過愈快？專家：因為日子千篇一律

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

時間是恆定，但感官永遠在變，為什麼年紀愈大，會覺得時間過愈快？心理學家解釋，因我們對時間的看法會隨變老而產生很大變化，人們利用記憶衡量時間，但缺乏記憶、沒有變化的日子會讓人感覺時間過更快。

80 歲退休的老人的一天，可能會比忙著上學的 8 歲孩子過更慢。但當兩個人回顧過去一個月或一年時，老年人會覺得過得更快。密西根大學心理學教授表示，時間感知與回顧記憶有關。 

大腦會將時間集中，對 80 歲的老人來說，生活看起來與 78 歲或 79 歲時沒有太大不同，每天或每週都一樣，因此可回顧事件更少，導致過去一年腦海濃縮，才會感覺瞬間即逝。

生活經驗越不豐富，時間就越快，但令人興奮的新事物會在腦中將時間分開。杜克大學機械工程教授 Adrian Bejan 著作提到，大腦天生就是用來記錄變化的。孩童一天許多經歷如上學學新事物、上芭蕾舞課或去新朋友家玩，都會幫助形成這種觀念，即時間更充裕，可做更多活動，因此回頭看時，可能會覺得時間過得很慢。

大腦處理速度下降

其他科學家也認為，回憶圖像愈少感覺時間就愈快，就像電影幀數，1 秒內看到幀數越多，動作似乎越慢；每秒看到幀數越少，動作就移動越快。隨著年齡增長，神經視覺記憶形成速度會變慢，並減少每秒幀數，是感覺時間過更快的原因。

處理速度降低的原因，除了老化後大腦神經網路規模和複雜性增加，化學訊號必須穿越更遠距離並經過更多路徑，減慢訊號處理速度，衰老也會導致神經累積損傷，對訊號流產生更大阻力，減慢處理時間。因此年輕時對似乎永遠持續的日子往往記憶猶新，並不代表經歷更深刻或更有意義，只是因大腦快速處理這些記憶。

學習新事物刺激時間感知

許多人回想三年新冠疫情可能會有這種感覺，當時會覺得很難熬，但回頭看又感覺時光飛逝，不知不覺就三年過去了，很像 80 歲退休老人的時間感官模式。

成年人要讓時間過慢一點，只能更積極增加新記憶。當回顧過去時光看到許多新鮮事件和記憶，就能讓時間看起來只是延伸，且感覺很長。如果沒有引入新模式，時間總體會感覺過很快。

心理學家終於給我們時間流逝的答案，而他們建議若要抓住時間，不要感覺是無意義流逝，學習新事物或新體驗是讓時間感覺延長的好方法。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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