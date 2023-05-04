能清除海洋原油又能醫療抗菌 「超級海綿」多重應用

【文‧Daisy Chuang】

超級海綿的功能有多少？最近美國科學家研發出應用超廣的泡沫，不僅能用來吸收海洋的漏油污染，清除海洋的環境災難來源之一，也能用在醫療中，有效避免植入部位發生感染。

美國喬治亞大學教授 Hitesh Handa 表示，海綿由三維材料 PDMS（聚二甲基矽氧烷）基質組成，還添加石墨烯奈米片和抗菌銅微粒，讓海綿有著粗糙的多孔結構，整體來說既親油又防水。

也因如此海綿才有各種用途，團隊指出，如果用泡沫製成的海綿來吸水中的油，新型海綿不會吸收任何的水，只會吸附油，之後只要再去除其中的污油，又可以重複再利用，而且除此之外，海綿還可以吸收氯仿、鹽酸和其他有機污染物等非極性液體。

且海綿其中還有銅微粒，能去除掉接觸到的細菌，因此團隊認為可以應用在醫療植入物的表面，不僅可以殺死細菌，還可以排斥血液等液體，減少感染機會。

研究人員還用大腸桿菌進行測試，發現材料上的細菌比簡單的聚合物減少 99.9%，雖然這不代表能去除所有細菌，但 Handa 認為這是一項重大改變，因為每年有約 500,000 多名患者因醫療植入物而遭受感染，團隊認為可以改善這種情形。

Handa 指出，目前的醫療設備其實很容易讓傷口感染，只要醫療器具進入人體內，蛋白質首先會先黏在表面，之後像膠水一樣讓血液或細菌隨之附著，假如能阻止蛋白質吸附，那麼就可以算是「成功的一半」。

另一方面，石墨烯奈米片其實也有導電特性，還有更多的潛在用途。團隊認為，「多功能」就是這個海綿的優勢關鍵，海綿的多功能特性激發靈感，進而可以開發出各種不同的應用。展望未來，主要目標是應用在醫療設備並證明有效性，然後再進行動物試驗，並最終進行人體測試。

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