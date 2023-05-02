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章魚體內首次植入電極讀取思想 發現前所未見的腦波

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖為示意圖，來源：Pixabay）
（首圖為示意圖，來源：Pixabay）

【文‧Emmastein】

章魚是最聰明的無脊椎動物，沒有骨骼但有 8 隻靈活的腕與極其複雜的神經系統。最近，科學家首次透過在章魚大腦植入電極記錄到前所未見的腦波，再次彰顯這種動物獨特之處。

章魚因展現過人智慧而長期令生物學家著迷於研究，牠們擁有非凡記憶力、擅長偽裝，對周圍環境感到好奇，還會使用工具解決問題；此外，章魚睡覺時若皮膚閃著顏色漣漪，甚至很可能代表牠們正在做夢。

但要窺視章魚思想很困難，首先牠們靈活的腕可伸到無骨身體任何部位，輕鬆撥掉任何附著身體表面追蹤數據的感測器；其次，章魚身體內也沒有適合固定設備檢測腦電波的地方。

為解決這個問題，研究人員透過精準手術將電極植入物放進 3 隻粗腿章魚（學名：Octopus briareus）頭部負責學習與記憶的區域，然後連接放在章魚眼睛之間的記錄器，首度成功記錄自由移動的章魚 12 小時睡眠、梳洗、探索水箱的大腦活動歷程。

粗腿章魚主要分布於美國東南部及西印度群島，常棲息在潮間帶岩石下。研究團隊發現粗腿章魚某些腦波與人類海馬迴活動模式非常相似，甚至觀察從未在其他動物身上看過的獨特腦電波：持久而緩慢、每秒重複兩次，研究人員不確定這些神祕腦電波作用，且只有在章魚完成既定任務時才完全反映。

新研究除了讓科學家初步理解章魚思考方式，也再次呈現神經趨同進化的結果：兩種動物獨立進化出相同特徵。新論文發表於《細胞》（Cell）期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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