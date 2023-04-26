杜絕山老鼠 「化學指紋」有助辨識樹木原產地

【文‧Daisy Chuang】

為保護珍貴林木，許多國家都有設置禁伐區域或是規定禁伐天然林，但山老鼠盜伐林木事件仍頻傳，甚至會有公司謊報木材來源，因此科學家也祭出潛力對策，利用「化學指紋」，或許能保護樹林。

樹木砍下販售前，會經過許多地方、跨越多國，因此難以確認是木材來自何方、又是否來自禁伐林，這種狀況在熱帶國家尤其嚴重，荷蘭瓦赫寧恩大學暨研究中心科學家們就想透過特殊標記，來找出可以辨識的方法。

團隊首先從中非、印尼婆羅洲採集 991 棵樹木樣本，木材包括常見採伐樹種紅美蘭地（Red Meranti）、亞柔貝木（Azobe）跟西非格木（Tali），接下來研究人員再用質譜儀分析每個樣品的化學成分，測量鈣和鎂等元素的比例。結果發現每個物種樹木都有一個特殊的「化學指紋」。

化學指紋不僅是原產地特有，即使是相距僅 50 公里，同一物種樹木也有著不同的指紋，因此團隊就利用「機器學習」，將木材樣本指紋跟特定區域、已經存檔的樹木指紋進行配對，研究人員進一步測試算法，發現中非特定地區的木材準確率高達 86%~98%，婆羅洲木材準確率為 88%。

在獨立盲測中，中非的準確度為 70%~72%，而隨著技術最佳化，還會再更精準。

根據歐盟最新立法，要求木材貿易商證明自家的材料是合法獲得，團隊認為這項方法可以成為廠商「驗證」木頭來源的潛在方法之一。

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