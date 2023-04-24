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「卡住」的細胞無法成熟 可能是頭髮變白確切機制

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Pixabay）
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【文‧Emmastein】

我們知道人老了頭髮會逐漸花白，但為什麼？科學家現在找到確切原因：某些幹細胞有在毛囊與毛胚間移動的獨特能力，只是隨著年齡增長逐漸被「卡住」，因無法移動不能轉化成黑色素細胞，最終失去賦予髮色的能力。

人類頭髮一直重複生長─掉落循環，新頭髮從皮膚表面毛囊長出，產生色素並給予頭髮顏色的黑色素細胞也存於此。

黑色素細胞由黑色素幹細胞（melanocyte stem cell，McSC）分化而成，透過不斷運動產生色素，但紐約大學團隊發現隨著頭髮老化、脫落、重新長出，這些幹細胞逐漸「卡在」毛胚與毛囊中導致運動受阻、無法成熟變為黑色素細胞，頭髮無法得到黑色素，最後新長出來的頭髮就是白色或灰色。

這項機制若屬實，就可能找到逆轉或防止白髮形成的潛在途徑：不要讓黑色素幹細胞卡住就好。

科學家不是第一次提出白髮可能部分可逆，營養不良、壓力焦慮等外在因素引起頭髮變白，經治療基本上都能恢復，當然專家也建議看到白頭髮千萬別動手拔掉，拔一根白髮無法阻止同毛囊又長出一根白髮，萬一毛囊因拔髮受損便很難長出新頭髮，髮量會變少甚至出現禿斑。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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