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親耳聽到也不是真的 AI複製人聲詐騙興起

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Pixabay）
（首圖來源：Pixabay）

【文‧邱倢芯】

近期 AI 應用發展風生水起，但讓有心人士有機可趁，現在詐騙型態日趨複雜，最新詐騙即是 AI 語音複製詐騙。

《9to5mac》報導，AI 語音複製技術只需 3 秒人聲即可製作逼真語音，這項技術如果與行之有年的來電顯示詐騙結合，就會形成更嚴重的詐騙問題，因聽起來就是認識或信任的人在呼救。

舉例假設有詐騙犯利用兩項技術打電話給你，聲稱綁架親人，要求你不得報警立刻匯款，又讓「親人」與你通話，但這「親人」其實是用 AI 語音複製親人聲音再來詐騙，緊張下大多數人都會相信親人真被綁架。

不過這詐騙真的無敵嗎？有四個方法可幫忙保住你的錢。

撥電話確認

假設接到這種詐騙電話，若想確認來電者是否偽造親人電話號碼，最快速就是掛斷打給親人確認，罪犯不太可能直接攔截你打電話。

問對方有困難度的問題

先確定這問題答案只有親人知道，千萬不要問在社群媒體或網路就找得到答案的問題。

不要接聽不明來源電話

美國 FCC 建議，不要接聽未知來電，應直接轉入語音信箱再聽；但現在很多詐騙來電都會偽裝成親人來電。

不要在網路公開個資

如果可以，永遠不要在社群媒體、網路公開電話號碼，也鼓勵親人不要在任何地方公開電話號碼。

電話詐騙已是相當普遍的問題，FCC 也提醒，如果接到這類來電，千萬不要透露任何個資。

但高階罪犯將來可能使用更厲害技術取得民眾信任，就是上述兩項技術加上 Deepfake，用視訊通話取得民眾信任。

但不管罪犯用哪些 AI 詐騙，接到這類電話（綁架、親人受傷）時，只要切記上述 4 個方法，就有較高機率可保住你的錢。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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