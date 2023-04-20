平等婚姻是假象 皮尤：男女收入一樣的女性多花4.5小時做家事

【文‧黃嬿】

生育率低的關鍵原因可能來自性別不平等。皮尤研究中心最新研究，越來越多異性戀婚姻，丈夫和妻子收入大致相同，乍看美國似乎逐步接近性別平等，但平等主義的婚姻背後，無償工作仍極度不平衡。

幾十年前《The Second Shift》一書清楚描述女性有償工作以外要做的家事，等於下班後第二份工作，雖然疫情後促成許多公司開放遠距工作，讓美國人平衡工作和家庭，但差距仍在。

皮尤研究中心 1 月全國性調查 5,152 名美國成年人，發現雖然男性仍是多數異性婚姻的主要養家者，但女性經濟貢獻過去半世紀穩步增長，收入與丈夫一樣多或遠高於丈夫的女性比例約增加兩倍。

有三成婚姻夫妻收入相同，55% 丈夫是主要或唯一養家者，16% 是妻子。但家事分配仍極不平等，所謂的平等婚姻，丈夫與妻子就算收入相同，但丈夫每週花在休閒活動的時間會比妻子多 3.5 小時，妻子花在照顧和家事的時間比丈夫多 4.5 小時。

即使妻子比丈夫多賺六成以上，是主要養家者，丈夫休閒時間比收入一樣夫妻依然多更多，但照顧小孩和做家事時間保持不變，且妻子每週照顧小孩和家務時間比丈夫多近 3.5 小時。皮尤發現，只有妻子是唯一養家者的婚姻占總數 6%，丈夫照顧小孩和做家事時間才有增加，但即便如此，這種家庭丈夫和妻子每週做家事的時間差不多相同。

男人和女人做家事類型也不同。女性通常處理更多日常和室內工作，如做飯、打掃和照顧孩子，這些家事都是每天必做的，才能維持生活正常運轉。但丈夫通常做戶外和間歇性工作，如修剪草坪，可做可不做，且戶外任務通常比室內瑣事花費時間更少。

皮尤指出，養家女性增加原因之一是越來越多妻子受教育程度高於丈夫。同工同酬婚姻妻子年收入中位數約 60,000 美元，丈夫為 62,000 美元；養家妻子年收入中位數約 88,000 美元，丈夫為 35,000 美元。養家男性年收入中位數約 96,000 美元，妻子約 30,000 美元。

兩性分工神話讓女性更累

如今很少有丈夫是唯一養家者。1972 年一半婚姻是男性養家沒錯，但今天只有 23% 家庭光靠男性賺錢。然而社會觀念仍沒有改變，另一項調查，多數美國人覺得社會更看重男性的工作貢獻，而不是對家庭的貢獻。

兩性平等可能永遠是神話。即使夫妻都有賺錢，但丈夫總有休閒時間可從事嗜好或睡覺、回學校讀書或進修未來能賺更多錢的課程，但女性剩餘時間多半被家庭困住。《英國醫學雜誌》研究指出，無償工作通常沒有經濟價值，同時降低全球數十億女性的生活品質。追根究柢，少子化原因除了房價、物價、教育費用等外部經濟壓力，家庭分工不平等也是癥結所在。

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