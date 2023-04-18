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全自駕車的難題：沒有駕駛座 安全氣囊要放哪？

聯合新聞網／ 科技新報
▲ Zoox 的馬鞍形安全氣囊。（Source：Zoox）
▲ Zoox 的馬鞍形安全氣囊。（Source：Zoox）

【文‧Chen Kobe】

雖然全自動駕駛還要很長時間才能實現，但美國新創車廠已發現一個傳統車廠沒想過的問題：以自駕車為出發點打造的新車，沒有方向盤跟儀表板之後，安全氣囊要放哪？

安全氣囊是汽車防護機制的最後一道防線，早期只有雙氣囊，都放在前座儀表板位置，後來陸續增加至車側、膝部等位置，用意是用最低成本，保護最可能受傷的乘客，也就是駕駛，畢竟再怎麼樣，駕駛座一定會坐人，氣囊發揮作用的機率也最高。

美國汽車新創 Zoox 設計的車卻不一樣，為全球唯一完全依循美國高速公路安全協會的聯邦車輛安全標準打造的電動車，Zoox 車輛設計一開始就沒有駕駛座，也正在測試自駕計程車，和其他對手不同，無需任何改裝，也不用遷就傳統設計，車內就只有四個乘客座位，沒有駕駛座。

空蕩蕩的車內，Zoox 要怎麼保護乘客安全，通過撞擊測試呢？他們想出的方法是全新設計的「馬鞍式」安全氣囊，每個座位都有完整安全氣囊，會擋住乘客前方和兩側，U 字形包住乘客，達成最大防護效果，雖然官方沒說，但設計師想必有參考《大英雄天團》的杯麵吧？

除了安全氣囊，少了車頭車尾的自駕車，自然就沒有所謂「撞擊潰縮」空間，Zoox 也想出創新設計，將馬達和傳動元件整合至底盤，創造能吸收巨大衝擊力道的空間，從模擬撞擊測試影片看來，這結構別說潰縮，幾乎完全吃掉撞擊力。

Zoox 正在準備接受最後撞擊測試和安全測試，一旦測試順利，即將在舊金山首度商業化營運自駕計程車隊，且沒有安全人員，因法規上完全達標。

儘管 Zoox 點出有趣的盲點，也提出創新解決法，但研究自駕車的終極目標，就是完全避免車禍，理論來說，當道路所有車輛都是自動駕駛，車禍機率應該為 0，那安全設備還有必要存在嗎？

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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