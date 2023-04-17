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不是所有英雄都披著披風 企鵝大便對海洋生態循環也貢獻良多

聯合新聞網／ 科技新報
▲ 團隊僅計算南極企鵝的糞便金屬排放量，不包括其他企鵝物種。（Source：pixabay）
▲ 團隊僅計算南極企鵝的糞便金屬排放量，不包括其他企鵝物種。（Source：pixabay）

【文‧Emmastein】

無論生活或大自然，都有著你不知道的無名英雄讓世界維持正常運轉，比如現在，科學家首次發現南極企鵝糞便每年向南大洋水域輸送超過 100 萬磅的鐵，幫助浮游植物蓬勃發展，植物又進一步供養其他海洋動物的重要食物來源之一磷蝦。

座頭鯨、露脊鯨、藍鯨等鬚鯨大型海洋哺乳動物，在海洋環境鐵元素循環方面發揮重大作用，牠們的大量排泄物富含鐵質，直接有助於促進海面浮游植物生長、大氣固碳。

現在西班牙安達盧西亞海洋科學研究所（ICMAN）海洋學家 Oleg Belyaev 團隊進一步發現，南極企鵝（chinstrap penguin，學名：Pygoscelis antarctica）也在這方面貢獻不少心力。

企鵝的排泄物多到從太空都能看到，今年初科學家甚至透過衛星照片中的糞便痕跡，找到皇帝企鵝一個全新棲息地，Oleg Belyaev 團隊則調查了生活在南極半島與南大西洋島嶼沿岸的南極企鵝（頭部下面有一條黑色紋帶，看上去像戴著盔帽，因此又稱帽帶企鵝），分析顯示這些企鵝的糞便鐵濃度很高，每年更是透過糞便將超過 521 噸鐵排回南極水域。

鐵質對南大洋食物鏈來說至關重要，它為浮游植物提供營養，浮游植物供養磷蝦、增加從大氣回收二氧化碳的量，最後磷蝦又回到南極企鵝、鯨魚等海洋動物的肚子內。

南極企鵝目前數量約 342 萬隻，僅剩 40 年前數量一半，由於氣候變遷，磷蝦的分布與數量正在減少，連帶 90 %食物來源幾乎為磷蝦的南極企鵝數量跟著下降，隨排泄物返回海洋的金屬量也降低，構成惡性循環。

團隊希望新研究有助於提高人們理解，企鵝對棲息地周圍水域生命的直接生態影響力。新論文發表在《自然通訊》（Nature Communications）期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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