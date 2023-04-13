上課時間愈早學習成效愈差 新加坡研究：10 點上課最適當

【文‧黃嬿】

早起上學好像天經地義，但現代社會上床時間愈來愈晚，導致學生普遍睡眠不足。許多國家已討論延後上學時間，但通常針對中小學生，美國現在呼籲高中也延後上學時間。最近新加坡杜克新加坡國立大學醫學院研究人員於《自然人類行為》期刊發表數萬名大學生研究顯示，如果上課時間延後，大學生成績會更好。

睡眠不足對高中生很常見，且與多種健康風險相關，如超重、飲酒、吸菸和吸毒及成績變差。美國研究顯示，近 60% 中學生上學期間睡眠不足，高中生更超過 70% 睡不夠。青少年睡眠不足原因有晚睡和上學時間太早，美國睡眠醫學會和美國兒科學會都建議國高中不早於上午 8 點 30 分上課，讓學生獲得充足睡眠。美國每州平均上課時間為早上 7 點 45 分到 8 點 15 分。

理由是生物學的兒童和青少年睡眠週期作用。青春期開始時，多數青少年會出現較晚上床和起床時間，也稱為相位延遲，可將生理時鐘往後最多 2 小時。因此青少年要到晚上 11 點才能入睡，最好早上 8 點甚至更晚起床。

但關於晚上課是否讓成績更好還沒定論。為了確定晚點上課對大學生的影響，杜克新加坡國立大學神經科學與行為障礙專家使用學生 Wi-Fi 數據、大學數位學習平台登錄資訊，以及特殊感測器手錶的偵測數據，對數萬名大學生課堂出勤和睡眠行為大規模監測。

研究發現，雖然學生都約同時間上床，但較早起床上課，會導致整體睡眠時間減少約 1 小時。上午 8 點上課的出勤率比其他晚開課出勤率低約 10%。若一週早堂課愈多，學業平均成績越差。學生從沒有早堂課到每週有三天以上，成績會從 A- 降到 B+，或從 B+ 降到 B。

睡眠不足會損害注意力和記憶過程，影響學生發揮學習潛力。據飛利浦 2021 年全球睡眠調查，新加坡人 2020 年工作日睡眠時間僅 6.6 小時，最終平均每天睡眠時間 6.8 小時，低於 2019 年 7 小時。

研究人員表示：「如果正規教育目標是讓學生上課和工作都能成功，為什麼要強迫大學生選擇不上早堂課多睡覺，或睡眠不足情況下上課。」研究結論是，大學應重新考慮是否開強制性早堂課，並補充上午 10 點是多數學生和教職員開始上課的最好時間。

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