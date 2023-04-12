開會只會誕生群體偏見 專家：才華洋溢又積極的人應單獨工作

【文‧黃嬿】

一個人變不出新把戲，當需要創造力解決問題時，許多人相信集思廣益更有效，稱為腦力激盪 (Brain Storming)，人們聚在一起拋出意見才更容易刺激大腦，誕生新想法。但人類是群體動物，幾十年研究發現，多數創造性想法並不是透過多人腦力激盪產生，集思廣益通常會得到反效果，產生更多偏見。

腦力激盪是 1938 年廣告公司 BBDO 一名高階主管想出來的，當時他負責大蕭條後幫助公司重振業務，要求所有員工思考最佳廣告宣傳方式。但他認為全公司會議時低階員工很少發言，通常都是高層管理人員主導談話，為了讓每個人都有平等發言機會，決定每週開一次集體會議，他相信集體環境個人會突然爆發誕生創新想法，後來他還把腦力激盪技術納入 1942 年出版的《如何思考》一書。

幾十年來企業奉行這規則，發現這種方式確實讓每個人都能發言，卻不一定產生偉大想法。1987 年研究比較參加傳統腦力激盪會議的人，以及單獨提出想法的人，發現單獨提出想法的參與者比傳統團體會出現的獨特想法多兩倍。

越來越多科學家發現，團隊腦力激盪時會產生偏見，反而扼殺個人創造力，因此許多學者和企業家不再對團隊腦力激盪有幻想。社會心理學家分析三大原因，分別是社會性懶惰，即群體有些人傾向坐下來讓其他人做事。第二是生產阻塞，就是一次只有一個人可說話或產生一個想法，其他小組成員只被迫被動坐著。

研究人員認為，通常團隊工作發揮最大影響力的是最有自信的談話者，但最會講話的人不代表有最好的想法。第三是恐懼被評價，人們都害怕在眾人面前顯得愚蠢。實驗發現個人選擇正確答案，但同伴都持相反意見，參與者的大腦杏仁核會更活躍，內側顳葉的杏仁形核與煩躁情緒有關，科學家稱為「獨立的痛苦」。

但團隊腦力激盪法不是沒有好處，專家認為，真正作用是「從在場者直接經驗汲取靈感」。如果房裡的人有豐富經驗，團隊集思廣益對解決普通問題非常有效，因經驗總和可能含問題需要的解決方案。如果是五人會議，就可利用五個人的知識，但這只能稱為開箱即用思維，與創造力無關。

群體就像改變思維的物質，如果小組認為答案是 A，那麼個人也更有可能相信 A 是正確答案。社會心理學家已發現，觀察者效應是種現象，當人們發覺自己被觀察時，往往會改變行為。組織心理學家 Adrian Furnham 認為，如果有才華橫溢、積極進取的員工，公司又將創造力或效率視為最重要的產能，應鼓勵他們獨立工作。

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