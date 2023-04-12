快訊

不只是殺人：她指「女性謀殺」問題是系統性的殘害

汪小菲來台為「完全斷開大S」！傳S Hotel改頭換面 新名稱曝光

爸臨終遺言太潦草女兒看不懂 網解出「9個字」：真的淚崩

開會只會誕生群體偏見 專家：才華洋溢又積極的人應單獨工作

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
(首圖來源：Pixabay)

【文‧黃嬿】

一個人變不出新把戲，當需要創造力解決問題時，許多人相信集思廣益更有效，稱為腦力激盪 (Brain Storming)，人們聚在一起拋出意見才更容易刺激大腦，誕生新想法。但人類是群體動物，幾十年研究發現，多數創造性想法並不是透過多人腦力激盪產生，集思廣益通常會得到反效果，產生更多偏見。

腦力激盪是 1938 年廣告公司 BBDO 一名高階主管想出來的，當時他負責大蕭條後幫助公司重振業務，要求所有員工思考最佳廣告宣傳方式。但他認為全公司會議時低階員工很少發言，通常都是高層管理人員主導談話，為了讓每個人都有平等發言機會，決定每週開一次集體會議，他相信集體環境個人會突然爆發誕生創新想法，後來他還把腦力激盪技術納入 1942 年出版的《如何思考》一書。

幾十年來企業奉行這規則，發現這種方式確實讓每個人都能發言，卻不一定產生偉大想法。1987 年研究比較參加傳統腦力激盪會議的人，以及單獨提出想法的人，發現單獨提出想法的參與者比傳統團體會出現的獨特想法多兩倍。

越來越多科學家發現，團隊腦力激盪時會產生偏見，反而扼殺個人創造力，因此許多學者和企業家不再對團隊腦力激盪有幻想。社會心理學家分析三大原因，分別是社會性懶惰，即群體有些人傾向坐下來讓其他人做事。第二是生產阻塞，就是一次只有一個人可說話或產生一個想法，其他小組成員只被迫被動坐著。

研究人員認為，通常團隊工作發揮最大影響力的是最有自信的談話者，但最會講話的人不代表有最好的想法。第三是恐懼被評價，人們都害怕在眾人面前顯得愚蠢。實驗發現個人選擇正確答案，但同伴都持相反意見，參與者的大腦杏仁核會更活躍，內側顳葉的杏仁形核與煩躁情緒有關，科學家稱為「獨立的痛苦」。

但團隊腦力激盪法不是沒有好處，專家認為，真正作用是「從在場者直接經驗汲取靈感」。如果房裡的人有豐富經驗，團隊集思廣益對解決普通問題非常有效，因經驗總和可能含問題需要的解決方案。如果是五人會議，就可利用五個人的知識，但這只能稱為開箱即用思維，與創造力無關。

群體就像改變思維的物質，如果小組認為答案是 A，那麼個人也更有可能相信 A 是正確答案。社會心理學家已發現，觀察者效應是種現象，當人們發覺自己被觀察時，往往會改變行為。組織心理學家 Adrian Furnham 認為，如果有才華橫溢、積極進取的員工，公司又將創造力或效率視為最重要的產能，應鼓勵他們獨立工作。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

常打瞌睡、嘴唇乾要注意，身體冒9跡象=缺B群！專家推吃5類食物補救

「能永遠在一起！」蒐集過世親人數據 專家曝年底可做出複製機器人

00878加上配息股價創11個月來新高！ 專家：買在19塊以上都有機會解套

啟動青年永續行動計畫 桃園青年局助15組地方創生團隊逐夢

相關新聞

開會只會誕生群體偏見 專家：才華洋溢又積極的人應單獨工作

一個人變不出新把戲，當需要創造力解決問題時，許多人相信集思廣益更有效，稱為腦力激盪 (Brain Storming)，人們聚在一起拋出意見才更容易刺激大腦，誕生新想法。但人類是群體動物，幾十年研究發現，多數創造性想法並不是透過多人腦力激盪產生，集思廣益通常會得到反效果，產生更多偏見。

手機讓人見多識廣 研究：成癮與健康代價太高不值得

現代人走到哪都要帶著手機，停紅燈、過馬路都不停滑，這已算某種成癮。科學家發現，一直看手機會導致真正多巴胺成癮、無手機恐懼症、睡眠不足和整體健康狀況不佳，即使有手機後讓每個人都見多識廣，但代價太高並不值得。

空污導致肺癌 《自然》研究發現關鍵是慢性發炎

愈來愈多肺癌患者是不抽菸的人，科學家一直想證明關聯性。最新發表於《自然》期刊的研究終於能解釋為什麼有這麼多非抽菸者罹患肺癌，因空氣污染會喚醒休眠細胞，導致肺癌，且只要短短三年吸入汽車和公車的有毒排氣，就足以使沉默突變細胞發生反應。

為何節食後胖更快？研究：大腦放大飢餓訊號

許多節食減肥過的人都熟悉，正常吃飯後很快復胖，因長時間少吃會讓人吃得更多。科學家以老鼠實驗發現，關鍵在大腦交流方式變化，節食會調節飢餓感的神經細胞改變，進食時這些細胞會接收更強訊號，導致實驗老鼠節食後吃更多，體重增加更快。

細菌抗藥性加速 專家：人類可能回到沒抗生素的時代

抗生素濫用是幾十年無解的問題，隨著細菌增強對抗生素抗藥性速度愈來愈快，以及超級細菌出現的隱憂，世界衛生組織 (WHO) 警告，現在開發中新抗生素很少，細菌總有一天對人類的殺傷力會超過癌症，且人類可能就要回到沒有抗生素可用的時代。

週末運動就足夠！研究：每週1天走8千步就可大幅降低死亡風險

規律運動對健康有很大好處，無法進行高強度運動，至少每天步行也可以，但上班族多半只能在週末運動，運動量似乎永遠跟不上健康指南要求。最近刊登於《JAMA Network Open》的研究發現，不需要天天運動，只要週末 1~2 天每天走 8,000 步，對健康的幫助幾乎與每天運動的人一樣好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦