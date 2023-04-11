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手機讓人見多識廣 研究：成癮與健康代價太高不值得

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

現代人走到哪都要帶著手機，停紅燈、過馬路都不停滑，這已算某種成癮。科學家發現，一直看手機會導致真正多巴胺成癮、無手機恐懼症、睡眠不足和整體健康狀況不佳，即使有手機後讓每個人都見多識廣，但代價太高並不值得。

現代人活在資訊爆炸的時代，手機也提供許多好處，例如社交存在感、情感安全和安全感，人們似乎更喜歡間接交流，因在螢幕後面感覺更有安全感。維珍電信 (Virgin Mobile) 研究發現，與十年前相比，數十億智慧手機用戶收到的消息和通知增加 427%，用戶發送的簡訊量也增加 278%

但手機也導致人類處在錯失恐懼症 (FOMO) 狀態，無時無刻在查看手機，許多人可能都經歷過無手機恐懼症。應用程式也證明對人類認知有不利影響，導致注意力持續時間縮短。澳洲新南威爾士大學研究人員想了解如何平衡技術潛在利益和風險。

之前研究發現，18~24 歲年輕人比其他年齡層更容易得到無手機恐懼症。研究人員使用中國某大學 5,842 名學生問卷調查分析恐懼症潛在影響，包括手機使用習慣、是否認為自己有手機恐懼症、運動頻率、睡眠品質，以及總體身心健康狀況。

結果發現，學生手機應用程式越多，回報的恐懼症、睡眠不足和健康狀況不佳就越多。相反地，花在手機時間較少的學生，手機恐懼症及睡眠和整體健康問題較低。且無手機恐懼症和睡眠剝奪有正關係。

研究人員發現運動也沒辦法解決問題，與一般認為運動可減輕手機焦慮的假設相反。但睡眠品質似乎更重要，晚上睡得很好的學生，比睡眠不足的學生更能應付無手機恐懼症，證明睡眠可減輕焦慮的影響，以及增強調節情緒能力。

研究人員表示，即使手機讓人見多識廣，且高度關注世界各種事，但手機上癮成為惡性循環，讓人沉迷手機訊息提供的多巴胺，代價太大。他也提到手機放大注意力經濟，直言人們並不會變更好。

無手機恐懼症及健康後果可視為流行病。研究作者提到，現在 3C 保母隨處可見，幼兒在行動設備的安撫下長大，很明顯社會使這種現象正常化，很難改變。但研究沒有建議手機使用時間限制，但之前研究發現，最好避免睡前 1 小時和起床後 1 小時用手機，加上每天至少關閉手機 1 小時，以防止自己過度投入。研究發表於《資訊系統協會期刊》(Journal of the Association for Information Systems)

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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