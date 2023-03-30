到本世紀末只剩60億人 研究：社會愈進步人口下降愈快

【文‧黃嬿】

雖然許多發達國家面臨少子化趨勢，但全世界人口繼續快速增加，聯合國報告指出，世界人口超過 80 億大關，預估將增長到 100 億以上，直到本世紀結束才會下降。但羅馬俱樂部等科學家計算，如果持續減少貧困率與不平等問題，人口會下降更快，到 2100 年只剩 60 億人。

基於現有人口趨勢的推斷，不只聯合國預測人口繼續增加，但沒有考慮決定人們生多少孩子或壽命等因素。西雅圖華盛頓大學教授 Stein Emil Vollset 據女性教育程度和避孕措施等人口增長因素建模，顯示 2070 年代左右人口將達 100 億峰值，2100 年降到 90 億左右。

最近羅馬俱樂部等科學家公布新預測模型更複雜，考慮影響出生率的社會和經濟因素，納入環境、經濟和社會因素，如糧食生產、收入、稅收、能源和不平等，以及這些因素回饋循環。此外也考慮全球變暖影響。

結果顯示，如果照目前趨勢，全球人口將在 2050 年達 86 億峰值，到 2100 年降到 70 億。如果世界繼續大幅投資以減少貧困和不平等，峰值會來得更早，2040 年世界人口將在 85 億左右達頂峰，世紀末降到 60 億。如果人口以這個速度下降，到本世紀中葉人類社會和自然環境將大幅改善，2050 年溫室氣體排放量將比 2020 年減少約 90%，之後繼續下降。

報告描述的情景是愈來愈多工業殘留的溫室氣體透過碳捕捉和儲存消除，最後捕獲的碳多於儲存，全球溫度可控制在比工業化高 2°C 以下，野生動物生態系統逐漸恢復，並在許多地方再次繁衍生息。

環境壓力來自富翁過度消費

許多國家都在尋找阻止人口下降的辦法，但趨勢很難逆轉，許多國家生育政策最後都徒勞無功。研究團隊之一挪威研究人員表示，雖然報告預測人口增速不會那麼快，但也會造成其他問題，光是人口下降並不能阻止達到可能破壞地球生命維持系統穩定的臨界點，環境問題在 78 億人口時已很嚴重，且破壞主要由少數富翁過度消費造成。

此外，人口下降也會降低勞動年齡人口比例，為醫療保健和養老金系統造成壓力。從環境角度看，人類仍然面臨重大挑戰，還要付出很多努力解決過度消費和生產過剩模式，報告指「這比人口問題更大」。

羅馬俱樂部是義大利學者和工業家 Aurelio Peccei 與蘇格蘭科學家 Alexander King 於 1968 年發起成立的全球智囊組織，1972 年報告《增長的極限》引起大眾關注，提出世界增長模式有其極限。這份報告是在增長極限框架下，由波茲坦氣候影響研究所、斯德哥爾摩復原力中心和挪威商學院科學家進行的後續研究。

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