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污水處理不再昂貴困難 以木材輕鬆去除80%染料有毒物

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：查爾摩斯理工大學）
（首圖來源：查爾摩斯理工大學）

【文‧Daisy Chuang】

紡織業製程的副產物有毒染料，若是不妥善處理直接排放到環境中，自然會危及環境和社會，而現在瑞典與印度科學家攜手，取自廢棄木材推出新的過濾介質，輕鬆從廢水中去除大部分染料。

瑞典查爾摩斯理工大學和印度坎普爾馬拉維亞國家理工學院的科學家選用的材料相當簡易，從木材細胞壁中取出，之後再用纖維素製成纖維素奈米晶體粉末即可，且也不用太擔心木材獲得方式，不需要再砍林伐木，取自紙漿、造紙或木材廢棄物就好。

團隊透過簡單的酸處理，將負電荷施加到奈米晶體表面，讓粉末可選擇性地吸收染料分子，也不會阻擋水分子通過。且當粉末暴露在日照時，捕捉到的染料就會迅速分解成毒性較小的形式，過程任何步驟也都不需要壓力或加熱。

團隊希望之後技術更加成熟後，就能把新型過濾器放在紡織廠的排水系統，目前實驗室測試也指出，該材料可以去除污水高達 80% 的染料污染物。

團隊也希望能進一步調整處理時間和水的 pH 值，來提高數值，透過添加先前開發的類纖維素基材料，也有可能抓出鉻等重金屬污染物。查爾摩斯理工大學首席科學家 Gunnar Westman 表示，這就像一個簡單淨水系統，一個連接到污水管的攜帶式小盒子，污水流過纖維素粉末過濾器時，過濾器就會吸收污染物，然後再透過陽光迅速有效分解之。

團隊認為，這對於污水處理等基礎設施較為缺乏的地區來說，是一個具有成本效益、且在設置和使用上都相對簡單的系統。

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