大氣有毒 研究：全球只有 0.001% 人口呼吸乾淨空氣

【文‧黃嬿】

空氣污染是無聲殺手，隨著人類排放未減，氣候異常的高溫加劇野火規模與頻率，人們呼吸的每口空氣都有毒。全球每日空氣污染新研究發現，按照 WHO 標準，世界只有 0.001% 人口是呼吸乾淨空氣，地球幾乎沒有任何地方不受污染。

刊登於《Lancet Planetary Health》期刊研究從全球 5 千多個監測站收集的地面空氣污染測量結果，與機器學習模擬、氣象數據和地理因素結合，估算全球每日 pm2.5 濃度，發現地球約 99.82% 土地面積暴露於 pm2.5 程度超過世界衛生組織 (WHO) 建議的安全限值。

2000~2019 年這段時間，超過 70% 天數 pm2.5 高於 WHO 建議安全程度。東亞和南亞更高達 90% 時間污染濃度高於建議量。東亞濃度最高，每立方公尺 50 微克，其次是南亞和北非。澳洲和紐西蘭、大洋洲和南美洲一些地區污染物濃度最低，但澳洲和紐西蘭 2019 年 pm2.5 濃度高的天數明顯增加。

pm2.5 主要由汽車尾氣、野火產生的煙霧和灰燼，以及發電產生的硫酸鹽氣溶膠和沙漠灰塵等。研究認為，造成空氣污染的最大因素之一是化石燃料，2022 年全球與能源相關的二氧化碳排放量增長 0.9%，儘管增速遠低於上一年，但仍創歷史新高。另一個驅動因素是臭氧，而沙塵暴等極端氣候事件，以及異常天氣條件也是導致大氣中毒的原因。如高氣壓和熱浪會造成空氣停滯，污染物難以擴散，極端熱浪也增加大規模野火的風險。

空污已為全球第四大死亡風險因素

包括亞洲、北非和撒哈拉以南非洲、大洋洲，以及拉丁美洲和加勒比地區的大部分地區過去 20 年 pm2.5 濃度上升，部分原因是愈演愈烈的野火。反而是歐洲和北美年度 pm2.5 濃度和 pm2.5 污染嚴重的天數都有減少，報告認為因這些地方排放管制愈來愈嚴格。

報告還分析不同季節污染濃度變化，12~2 月，中國東北部和印度北部 pm2.5 濃度較高，可能與冬季使用化石燃料的取暖設備使用增加有關。另一方面，巴西等南美國家 8~9 月期間濃度增加，可能與夏季火耕行為有關。

整體而言，研究人員發現，全球約 0.18% 的土地面積和僅 0.001% 的世界人口每年接觸的 pm2.5 低於立方公尺 5 微克的安全閾值。科學家已將空氣污染視為全球第四大死亡風險因素，總影響僅次於高血壓、飲食風險和菸草。世界衛生組織估計，每年約有 700 萬人死於空氣污染。有毒空氣不只引發炎症、心血管疾病與癌症，多項研究發現，受污染的空氣會阻礙或降低人的認知能力。

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