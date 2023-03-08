誰污染了下水道？研究：衛生紙是永久化學品污染一大來源

【文‧黃嬿】

用於防水防油的化學物質全氟烷基物質和多氟烷基物質 (PFAS) 廣泛被應用在紡織品、食品接觸材料、消防泡沫等，可以說是跟塑膠一樣已無處不在，這種化學物質也不易被自然分解，被稱為永久化學品且會污染環境。現在科學家從廢水中發現，衛生紙也是一大貢獻來源，可能會透過污水滲入土壤。

全氟烷基和多氟烷基物質 (PFAS) 這種永久性化學物質於 1940 年代推出，家族非常龐大，以氟為基礎的化合物有超過 4,700 種。由於它們在環境和人類身體中具有極強的持久性，被稱為永久性化學品，會造成癌症、甲狀腺疾病、免疫抑制、生育能力下降和低出生體重。美國疾病控制和預防中心表示，98% 的美國人體內含有微量的 PFAS，代謝可能需要三天到九年的時間，且沒有簡單的方法來確定暴露水平。

避免接觸 PFAS 的方式包括減少使用號稱防污防油的產品，像是速食容器、防油包裝也要盡量減少接觸。但有毒化學物質已經無孔不入，科學家發現，含有 PFAS 的物質最後會透過洗滌、丟棄而流入下水道，廢水又進一步污染土壤，最近科學家發現最新的污染源是衛生紙。

佛羅里達大學環境工程研究團隊想知道污染源到底有哪些，他們先確定使用這種化學品的製造領域，其中一種產品是紙。PFAS 是木漿轉化過程中的添加劑，這些化合物被用做潤濕劑以提高製漿過程的效率，因此造紙廠是已知的環境污染源，確定這條途徑後，研究團隊開始關注衛生紙。

再生紙製成的捲筒衛生紙也可能含有 PFAS

不僅標準廁紙可能含有 PFAS，而且由再生紙製成的捲筒衛生紙也可能含有 PFAS。研究團隊收集在北美洲、南美洲和中美洲以及非洲和西歐銷售的衛生紙，並評估來自佛羅里達州八個污水處理廠的污水污泥樣本。隨後從紙張顆粒和污泥固體中提取 PFAS，並分析 34 種不同的化合物。

結果他們檢測到的主要物質是 diPAPs，這是一種可轉化為其他種類的 PFAS 的前體化合物，例如可能致癌的 PFOA。研究團隊結合收集到的數據並計算人均廁紙使用量後，發現在美國和加拿大的污水中，衛生紙約占最常見類型 diPAP 的 4%。 在瑞典和法國比例分別攀升至 35% 和 89%。研究人員認為，雖然北美人使用的衛生紙比許多其他國家的人多，但大多數 PFAS 是從化妝品、紡織品、食品包裝或其他來源進入美國廢水系統。

這項研究確定衛生紙是廢水處理系統中 PFAS 污染的來源，由於廢水和污泥會重新回到我們的土地上污染土壤與生態系統，因此控制廢水中 PFAS 含量至關重要，而了解消費品的選擇與丟棄方式有助於制定更有效的政策。該研究已刊登在《環境科學與技術快報》。

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