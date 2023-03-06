富翁還是窮人？ 研究：看表情就知道

【文‧黃嬿】

每個人都會對別人產生刻板印象，這種印象不是根據事實判斷，而是表情。加拿大研究發現，當人們呈中性表情，就會透露自己的社會階級地位，無論如何偽裝都無法改變，且當他人判定你來自較高階級，社交機會會更多。

多倫多大學藝術與科學學院的心理學研究人員發表於《人格與社會心理學雜誌》的研究顯示，中性表情可能會告訴人們你多有錢。研究將學生據家庭年收入分為兩組，家庭收入低於 60,000 美元的學生為一組，家庭收入超過 100,000 美元的學生為另一組。研究人員拍攝每組學生盡可能面無表情時的照片。接著要求其他參與者說出每張照片是有錢人還是窮人。約 53% 預測準確，比隨機預測更高。研究人員表示，人們判斷時並沒有真的意識到自己依什麼線索判斷，如果問理由，他們也不知道。

但研究人員認為，放鬆積極表情象徵財富和滿足，焦慮和擔心表情則是低社會階級訊號。研究人員發現唯有中性面孔，不是微笑或表達情緒時才能透露社會階級，因人終生表達習慣來自情緒，這些習慣甚至十幾歲或成年初期就刻入臉部，如經常是快樂臉通常代表富有和滿足。

人天生有判斷面孔隱藏訊號的能力，大腦有專門負責辨識臉的神經元，人看人首先會注意到的是臉，也能輕易辨識像臉的事物，如今天的雲好像人臉等，人們天生就會尋找類似臉的刺激。這種辨識能力有一致性，因此心理學家相信研究有統計意義。

而 18~22 歲學生積累夠多生活經驗，明顯改變面貌，以至於他人可看出社會經濟地位或階級。研究人員還發現，他人會以有偏見的方式看待這些印象，例如判斷為富裕面孔比窮人更容易被雇用。社會階級訊號雖然微妙，但會永久存在，因此第一印象可成為自我實現的預言，影響互動和機會。這也讓研究人員擔憂，面孔的第一印象可能是促成貧困循環的原因之一。

這項研究也顯示社會階級不容易偽裝，時間愈久，因情緒遺跡，臉會永久反映和揭示經歷。研究人員下一步將研究年齡較高族群，看看臉部暗示的訊號，是否會隨時間愈久越明顯或是不同方向。

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