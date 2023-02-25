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「無法控制」順手牽羊 日本發現竊盜癖大腦活動與毒癮者類似

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Pixabay）
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【文‧Daisy Chuang】

「竊盜癖」是種罕見的精神疾病，他們不是看上物品的價值或實用性，只是控制不住想要順手拿走一些東西。最近日本科學家發現，罹患竊盜癖的大腦活動，跟毒癮者看到毒品的反應頗相似。

竊盜癖（Kleptomaniacs）是種罕見但嚴重的精神疾病，影響全球 0.3%~0.6% 人口，無論物品價值高低就是想偷，之後也不會變賣不會留用，單純享受竊取衝動與成功時的快樂。美國精神病學協會出版的診斷工具《精神障礙診斷與統計手冊》第五版，將竊盜癖歸類為類似物質使用障礙和賭博性衝動控制障礙。

正如人們可能對毒品上癮，這些人算對行為模式成癮，一些意見認為竊盜癖的主要特徵，可說是強迫症光譜（Obsessive-compulsive spectrum）的一部分。因這種強迫行為會導致不顧身心、社會觀感或經濟負面後果，一直做偷竊行為以獲得成功快感的精神上「獎勵」。

日本京都大學透過功能性近紅外光譜（fNIRS）及眼動追蹤技術，測量參與者看到商店及商品的反應，研究人員發現，當展示竊盜癖患者商店靜止圖像和影片等與症狀相關的環境線索時，凝視模式（gaze pattern）和大腦活動會發生變化，但換成自然圖像就沒有任何變化。

雖然研究人員也坦言樣本數不多，只有 11 名診斷出患有竊盜癖的人和 27 名對照組，但沒有診斷為竊盜癖的對照組看商品或其他圖像都沒有出現類似的變化，顯示竊盜癖對相關情境的感知和大腦處理方式不太一樣。

主要作者 Yukiori Goto 表示，儘管樣本量很小且仍處於初步階段，但首次報告出，雖然仍不太一樣，但竊盜癖大腦活動可能與毒癮相似，需要進一步研究，更深入了解含盜竊癖和毒癮等衝動控制障礙。Goto 也指出，研究針對適應不良學習的治療方法發展，不僅針對藥物成癮，還有衝動控制障礙。

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