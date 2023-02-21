即使知道是假的還是有效 低脂咖啡因咖啡有助緩解戒斷

【文‧Daisy Chuang】

咖啡因戒斷症狀包括頭痛、煩躁跟疲勞，而現在科學家指出，即使在知道是低咖啡因或是不含咖啡因的狀態下，也可以緩解不舒服的狀況。

世界上總會有個一天想要喝複數杯咖啡的人，當他們想要節制、覺得該休息一下時，發現挑戰才正要開始。澳洲雪梨大學團隊研究的參與者便是如此，這 61 位重度咖啡飲用者先前每天至少喝三杯咖啡。

參與者在 24 小時內不喝咖啡後，團隊首先記錄他們的戒斷症狀，之後再分成三組，分別是喝水，一組喝低咖啡因並老實告訴他們內容物，最後一組則是讓他們喝低咖啡咖啡，但騙他們是普通咖啡。45 分鐘後，當團隊再記錄戒斷症狀，發現或許是因為安慰劑效應，欺騙組的緩解症狀最明顯，而且團隊還發現，就算知道自己是喝低咖啡因咖啡，戒斷減輕狀況仍比單純喝水的好，與團隊預期的相反。

這種現象稱為開放標籤安慰劑效應（open-label placebo effect），團隊指出，就算知道是安慰劑，仍然產生有益的類似安慰劑的效果。

就算已經知道這杯咖啡沒有咖啡因，但科學家們認為，測試者或許已經將咖啡的味道、氣味與緩解戒斷症狀聯繫起來，早已形成條件反射，因此成功緩解戒斷狀況。

雖然開放標籤安慰劑效應不是咖啡因戒斷的長期解決方案，但成癮醫學資深研究員 Llew Mills 認為這至少可以幫助重度咖啡因成癮者帶來一絲解脫，該團隊也認為，新發現也可以應用在治療其他類型的成癮症狀。

Mills 表示，這項研究顯示期望、知道有多少藥物等認知因素，足以影響戒斷症狀。團隊進行該研究也是為了模擬其他藥物成癮，包括更嚴重或有害的藥物，新發現有望開發出結合安慰劑效應的新成癮療法。

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