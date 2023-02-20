高收入因為智商高？ 前1%富豪智商甚至不如較低收入者

【文‧黃嬿】

高智商是成功的敲門磚，收入較高的人智商測試得分也較高，但收入與智商的關係不一定成正比。瑞典研究發現，收入到某閥值，與智商關係就不太顯著，排名前 1% 的人認知分數甚至比收入僅次他們的人略低，代表高收入並不是單純受益於智力，社會不平等背後有更多因素。

一般而言，智商是指推理、處理資訊和使用資訊解決問題的能力，也是工作是否成功的重要預測指標。瑞士洛桑大學組織行為學專家表示，智商是非常強大且可靠的指標，高智商對物理學家、工程師甚至神經外科醫生等高度複雜、技術嫻熟職業取得成功的明顯可預測因素。

有錢人愈來愈富有，且財富累積速度更快，現在收入最高 1% 富豪是 2%~3% 富豪平均收入的兩倍。許多高收入者辯稱巨額收入是因獨特才能，但研究沒有發現任何證據顯示極端高收入者賺到更多錢，都歸功於個人因素。

瑞典林雪平大學 (Linköping University) 社會科學家比較瑞典人口資料庫收入數據，結合 18~19 歲應徵入伍者的認知能力測試分數，發現智商與收入關係不見得是正比，多數人認知能力和收入關係很強，但高於某數字以後，收入高低就與個人認知能力無關。

研究顯示，64,400 美元收入是閥值，高於這個數字認知能力與薪水關係就開始減弱，直到收入最高 1% 認知測試表現，還比收入僅次他們的人差。作者表示，高收入者認知能力與賺多少錢無關，同樣會計師、醫生、律師、教授、法官和議員的職業聲望差異，也與認知能力無關。

這項研究結果不只顯示人們無法只看薪水判斷某人是否為天才，更重要的是，隨著西方國家最高收入者收入一直增加，總收入越來越多份額可能以與認知能力無關的方式分配。研究發表於《歐洲社會學評論》雜誌。

當然成功要的不只智商，專家舉例另五項技能和特質，也會影響職業成功與否，包括外向和友善、自信心、對新體驗持開放態度、組織能力、溝通能力強。若沒有天生超高智商，憑著良好社交能力，也是可以創造不錯的生活品質。

林雪平大學研究不是否認智商的重要性，只是看見日益擴大的貧富差距根源，不是單純智商差異而已，有利的社會背景，更有可能是創造極端不平等的關鍵因素。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】