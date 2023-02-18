為何旅行後上班精神更萎靡？旅行壓力造成反效果

【文‧黃嬿】

疫情三年悶了三年，解封加上今年長假特別多，終於可以好好安排遠行。每人個性不同，有些人喜歡安靜、放空式度假，有些人偏愛刺激行程，無論如何，度假應能讓人充電，但調查發現，多數人旅行回來反而精疲力盡，美國心理學家認為，問題出在旅行壓力太大。

適當脫離工作對身心有太多好處，南伊利諾伊大學心理學名譽教授 Howard Tinsley 舉例，可與生活重要人事建立聯繫，假期也讓人們對生活重新有掌控感。他說，控制感是幸福必需的關鍵要素，日常生活通常沒有太多選擇的自由，雖然你可以報名喜歡的休閒活動，但過一陣子，這種控制感很容易退化成義務感。

度假也有益大腦生理變化，研究發現度假時多巴胺和血清素會增加，這兩種神經遞質與情緒和憂鬱有關。工作壓力來自高工作量和低控制力會壓抑這兩種物質，有研究發現，權力等級較低的動物神經遞質較低，因此人們感覺有控制權時，憂鬱感會減輕，而度假是一個人可以做主的時候，神經遞質就會上升。

這些好處都會回頭增強工作效率。Project: Time Off 數據，休完所有年假的人獲晉升或加薪的機會比少休假的人高 6.5%。雖然假期會帶來更多快樂和工作動力，進而提高生產力、智慧和韌性，但不是每種假期都有好處，有些假期可能會有反效果。

幾年前《生活品質應用研究》期刊荷蘭研究調查 1,500 名受訪者旅行前後的幸福感變化，發現多數人度假後並沒有更快樂。與非度假者相比，度假者旅行前幸福感更高，可能是因為期待感，但度假回來後幸福感也沒有提升。

美國心理學家 Shawn Achor 點出關鍵在若出現中度以上壓力，假期後幸福感就不會增加。他針對 414 名旅行者研究發現，旅行壓力會導致不快樂，也會影響回來後的工作能量。94% 結束愉快的旅行回來後精力充沛，低壓力旅行時 55% 回去上班時精力比旅行前更高。

旅行壓力來自交通、不熟目的地、缺乏安全感、雜事細節太多等，都會導致人們出遊時不開心，壓力更大，度假後工作精神也較差。

計劃周全、走遠一點

要如何避免度假反效果？作者建議先計劃周全。74% 發現旅行壓力最大是弄清楚細節，包括各種不確定性、交通、花時間規劃行程，以及不熟悉地點。經驗愉快的受訪者，有九成是旅行前準備了一個多月。

最好走遠一點。Twitter 研究發現，推文地理標記距用戶家越遠，幸福感越高。Achor 研究也發現，94% 認為出國旅行比在家度假更有意義。認識當地人也能增加假期愉悅感。

出國旅行肯定會有壓力，其他專家建議的黃金準則是不要過度安排行程，留多一點喘息空間，其中能放鬆幾天，也能將旅行壓力保持較低程度。

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