NASA衛星圖證明！比起植樹造林 人類管理森林復育效果更好
【文‧林妤柔】
氣候變遷影響人們未來的生活，政府和企業有時會利用植樹做為解決方案之一，但外媒 The Verge 指出，與其植樹造林，不如讓人類管理森林效果可能更好，而美國 NASA 的衛星圖像也證明了這一點。
雖然這個說法有悖常理，但授權當地人管理森林是保護森林的絕佳方式，這從美國 NASA 地球觀測站的「每日照片」（image of the day）就能看出。由圖可知，尼泊爾的森林在過去 24 年中逐漸恢復，從 1992 年的照片可知森林覆蓋率相當稀薄，但到了 2016 年變得茂盛，森林覆蓋率幾乎翻倍，而這主要歸功於讓附近社區負責保護工作的計畫。
其實早在 1970 年，世界銀行發布一項預測，表示到了 1990 年，尼泊爾山丘的大部分森林都會消失，到 2000 年平原將變得荒蕪。最初尼泊爾政府在將森林收歸國有後，將其改為農業用地，樹都變成柴火，所幸 1978 年改變方針，啟動一項社區林業計畫。
這項計畫是讓地方團體負責管理大面積土地，他們可以從森林中採集食物或做為木柴，而他們也負責制定計畫，確保資源充裕。現在，約有 2.2 萬個地方團體在尼泊爾管理將近 230 萬公頃的社區森林，換算下來，約有 300 萬戶家庭維護著尼泊爾全森林的三分之一。
其中，Devithan 社區管理區的森林覆蓋率在幾十年內從 12% 成長到 92%。夏威夷東西方中心研究部副主任Jefferson Fox 指出，一旦社區開始積極管理森林，這些森林會因為自然再生而重新生長。
有趣的是，這種成功不一定是尼泊爾獨有，包括在亞馬遜雨林，原住民管理土地也有效遏止森林砍伐。目前全世界的森林都處於困境，雖然喚起政府、企業的重視，但許多林業專案在沒有社區支援的狀況下失敗，因為沒有長期管理計畫，導致樹苗死亡、樹木砍伐。
原住民和其他居民最初因保護樹林為由被趕出他們的家園，但多年經驗和研究最後證明，他們才是森林的最佳管理人。
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