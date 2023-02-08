每晚都捨不得睡 恐患「報復性睡眠拖延症」

【文‧黃嬿】

愈來愈多人睡眠不足，原因不是失眠，而是刻意晚睡，心理學家和睡眠科學家將這種熬夜習慣稱為「報復性睡前拖延症」。然而人們想要奪回被日常瑣事剝奪的私人時間，通常不是拿來做喜歡的事，而是滑手機賺取少少的多巴胺，科學家表示，這種行為最後苦的是自己。

許多人明明知道隔天必須早起，仍不想正常時間就寢，而是拖到再也撐不住。美國克利夫蘭診所行為睡眠醫學心理學家表示，拖延睡覺時間，只是讓人覺得自己對生活還有一點控制權。睡眠專家說，疫情期間這種症狀更普遍，因為許多人感覺無法控制個人健康、安全和時間。

拖延者多半在滑手機

生活回歸正常後拖延習慣變本加厲，專家解釋，生活正常後人們又發現白天減壓的時間更少，因此晚上更不願意上床睡覺。但人們將可控制的時間用來做什麼？結果是滑手機。2020 年發表於《睡眠》雜誌的研究，多數睡眠拖延者的大部分時間都花在手機，只有少數人讀書、社交或從事其他嗜好。

看沒完沒了的 TikTok 影片或瀏覽朋友 Instagram 可暫時產生多巴胺，多巴胺是種大腦產生愉悅感的神經遞質，但幾乎沒有長期益處。長時間反覆延後睡眠時間，最後會導致失眠或難以入睡。科學家表示，睡眠拖延傾向高的人，睡前看手機的時間平均比拖延傾向低的人多 61 分鐘。螢幕藍光會抑制褪黑激素，使人更難入睡和睡得沉。

久而久之他們更難控制自己不滑手機。科學家稱，熬夜並進入睡眠剝奪狀態，人們會無法使用大腦執行功能，因此更難停止滑手機，多巴胺衝擊會導致大腦過度興奮，阻礙恢復性深度睡眠，而深度睡眠才會讓人們第二天精神奕奕和提高警覺。

奪回生活主控權

至於什麼原因導致「報復性睡前拖延症」，睡眠專家認為可能是焦慮，人們逃避問題，或認為生活無聊，沒有可期待的事物。心理學家表示「當日子感覺失控，我們會在最後一刻努力爭取自主權，無論有意還是無意。」

睡眠拖延症患者每晚睡眠時間會延後 4~5 小時之久，明明 10 點就該上床，卻拖到凌晨 2~3 點。美國阿肯色大學研究人員去年 9 月發表於《臨床心理學雜誌》研究發現，因行為健康問題尋求幫助的患者，自我報告的平均就寢時間延後 1 小時 49 分鐘。

報復性睡眠拖延症不是報復無奈的日常生活，其實是在報復自己，專家建議解方是白天時盡量找機會充電。若能在白天抽時間做些放鬆和充電的活動，人們臨睡前就不會有這麼強烈的減壓需求，自然就會願意早點上床睡覺。

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