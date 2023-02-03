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防乾眼症隱眼！佩戴者眨眼就能維持濕潤

聯合新聞網／ 科技新報
▲ 治療乾眼症的隱形眼鏡。（Source：TIBI）
▲ 治療乾眼症的隱形眼鏡。（Source：TIBI）

【文‧林妤柔】

長期戴隱形眼鏡可能引發繼發性乾眼症（CLIDE），現在有種實驗性新隱形眼鏡可防止症狀發生。

當眼睛淚液分泌量不足、分布不均勻或淚液過度蒸發，淚液無法適當保持眼球表面濕潤時，就可能引發 CLIDE。至於戴隱形眼鏡更容易引發，是因為淚液可能流過隱形眼鏡前面，隨著鏡片淚液蒸發，鏡片下的眼睛就無法吸收任何水分。

最常見的治療方式是點人工淚液，還有實驗中療法，如帶電隱形眼鏡、刺激淚腺的植入物、刺激鼻腔內神經的探針等。

為了讓治療更簡單，加州寺崎生物醫學創新研究所（TIBI）科學家開發出新產品，即有微小通道的隱形眼鏡。

每條通道都從鏡片正面淚液收集庫，延伸到鏡片底部淚液分配庫。通道呈環形螺旋狀排列，每個通道都在鏡片中心附近吸收淚水，再分配淚液到邊緣，鏡片最中心完全清晰。

有趣的是，只要透過眨眼，眼瞼對鏡片施加壓力，便啟動淚液輸送功能，意味以自然方式眨眼，無論是否戴隱形眼鏡都會起作用。

這款產品已在模擬眼瞼眨動裝置測試，並計劃於動物和人類進行試驗。

TIBI 執行長 Ali Khademhosseini 指出，「我們團隊採用的創造性方法，為數百萬人開發潛在解決方案。希望能擴大努力，讓這個解決方案得以實現。」

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