快訊

內閣正式改組？蘇貞昌：和總統討論「明天就會知道結果」

蔡衍明認遭辱「國台辦狗腿」痛苦求償 陳凝觀、壹電視免賠

烏克蘭直升機撞基輔一幼兒園墜毀 內政部長等18人喪生

每坐30分鐘起來走5分鐘 新研究：當天血糖、血壓可下降

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）

【文‧Emmastein】

現代工作型態正導致人們長時間久坐，抵消工作久坐影響所需的最少活動量是多少？哥倫比亞大學團隊一項新研究有答案：久坐期間每半小時起來走路 5 分鐘就能「調節」一些負面影響，比如與整天坐著的人相比，走個路能讓血糖、血壓下降。

現代人生活習慣疏於鍛鍊身體，因此醫生通常建議成年人少坐多動，但具體要投入多少時間運動、更適合的運動類型，研究結論方向不一。

哥倫比亞大學運動生理學家 Keith Diaz 團隊對此提出 5 種不同運動方案：每坐 30 分鐘起來走路 1 分鐘、坐 60 分鐘起來走路 1 分鐘、坐 30 分鐘起來走路 5 分鐘、坐 60 分鐘起來走路 5 分鐘、以及完全不起來走動。

參與研究的 11 名 40～60 歲成年人椅子上坐了 8 小時，只在規定時間內起來走路，研究人員密切關注每一位參與者沒有過度運動或運動不足，期間可以使用筆電和手機。

分析結果發現，每坐 30 分鐘步行 5 分鐘是唯一能明顯降低血糖、血壓的最佳方案，與整天坐著的人相比，這組參與者的血糖高峰值降低了 58%。

每坐 30 分鐘後起來走路 1 分鐘也對整天的血糖變化有好處，每坐 60 分鐘起來步行 1 次（1 分鐘或 5 分鐘）則沒有任何好處；但與整天坐著不走動的人相比，只要有起來步行，都能使血壓明顯降低 4～5 mmHg。

現在我們更清楚為維持健康，除了日常鍛鍊也需要在工作期間定期走動，該研究結果表明，即使每次只是稍微走動，也能明顯降低罹患心髒病和其他慢性病的風險。

新論文發表在《Medicine & Science in Sports & Exercise》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

冬季猝死常見3大成因 心臟內科醫師曝最好的血管保護方式

全台高血壓患者估逾500萬 滿18歲每年至少量1次血壓

有高血壓的人請注意！研究：喝太多咖啡可能使死亡風險加倍

光看糖化血色素不夠 糖友控糖要注意「目標範圍內時間」

相關新聞

每坐30分鐘起來走5分鐘 新研究：當天血糖、血壓可下降

現代工作型態正導致人們長時間久坐，抵消工作久坐影響所需的最少活動量是多少？哥倫比亞大學團隊一項新研究有答案：久坐期間每半小時起來走路 5 分鐘就能「調節」一些負面影響，比如與整天坐著的人相比，走個路能讓血糖、血壓下降。

每天6分鐘高強度有氧運動 助大腦在老年保持健康

每天只要進行6分鐘高強度有氧運動，就能增加一種已知可增強認知功能的大腦蛋白質。

早退休比較好？研究：提前退休會加速認知能力下滑

賓漢頓大學經濟學家的新研究顯示，提前退休可能與年齡的認知能力下降加速有關。從研究結果看，增加社會活動可能減輕提前退休的認知成本。

雇主員工對遠距工作不同調 意見分歧關鍵在通勤時間

三年疫情大部分企業實施遠距工作，尤其美國早就恢復正常生活，許多科技業以外企業到現在都還在遠距工作模式。即使接受員工不到辦公室上班，愈來愈多企業仍計劃逐漸召回員工，因雇主仍認為在家工作會降低生產率。《哈佛商業評論》研究發現，雇主與員工對遠距工作是否影響生產力的分歧，似乎取決於人們認為什麼才算生產力。

為何萬神殿能屹立兩千年？ 科學家：古羅馬混凝土能自我修復

古羅馬人是工程大師，許多當時的建築遺跡至今仍然存在，甚至仍在使用，這些建築很多是用混凝土建造，譬如羅馬著名的萬神殿圓頂，就是當今世界上最大的無鋼筋混凝土圓頂，於公元 128 年落成，至今仍完好無損，對比許多現代混凝土結構在幾十年後就倒塌，古羅馬的配方肯定有所不同。科學家發現，原來古羅馬混凝土中有自動修復的神祕配方。

常常忘東忘西 科學家：太依賴手機處理日常任務

現在人花在網路上的時間愈多，就愈難長時間專注在一件事情上，大腦被短期記憶淹沒。科學家已呼籲，隨手可得的智慧手機已經讓大腦工作方式發生急劇而持續的變化，雖然分心讓我們能成為多任務處理的高手，但也讓我們愈來愈成為記憶力與認知退化的世代。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。