每坐30分鐘起來走5分鐘 新研究：當天血糖、血壓可下降

【文‧Emmastein】

現代工作型態正導致人們長時間久坐，抵消工作久坐影響所需的最少活動量是多少？哥倫比亞大學團隊一項新研究有答案：久坐期間每半小時起來走路 5 分鐘就能「調節」一些負面影響，比如與整天坐著的人相比，走個路能讓血糖、血壓下降。

現代人生活習慣疏於鍛鍊身體，因此醫生通常建議成年人少坐多動，但具體要投入多少時間運動、更適合的運動類型，研究結論方向不一。

哥倫比亞大學運動生理學家 Keith Diaz 團隊對此提出 5 種不同運動方案：每坐 30 分鐘起來走路 1 分鐘、坐 60 分鐘起來走路 1 分鐘、坐 30 分鐘起來走路 5 分鐘、坐 60 分鐘起來走路 5 分鐘、以及完全不起來走動。

參與研究的 11 名 40～60 歲成年人椅子上坐了 8 小時，只在規定時間內起來走路，研究人員密切關注每一位參與者沒有過度運動或運動不足，期間可以使用筆電和手機。

分析結果發現，每坐 30 分鐘步行 5 分鐘是唯一能明顯降低血糖、血壓的最佳方案，與整天坐著的人相比，這組參與者的血糖高峰值降低了 58%。

每坐 30 分鐘後起來走路 1 分鐘也對整天的血糖變化有好處，每坐 60 分鐘起來步行 1 次（1 分鐘或 5 分鐘）則沒有任何好處；但與整天坐著不走動的人相比，只要有起來步行，都能使血壓明顯降低 4～5 mmHg。

現在我們更清楚為維持健康，除了日常鍛鍊也需要在工作期間定期走動，該研究結果表明，即使每次只是稍微走動，也能明顯降低罹患心髒病和其他慢性病的風險。

新論文發表在《Medicine & Science in Sports & Exercise》期刊。

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