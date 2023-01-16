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早退休比較好？研究：提前退休會加速認知能力下滑

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Unsplash）
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【文‧林妤柔】

賓漢頓大學經濟學家的新研究顯示，提前退休可能與年齡的認知能力下降加速有關。從研究結果看，增加社會活動可能減輕提前退休的認知成本。

根據中國 2009 年開始的養老金計畫，中國農村地區老年人貧困加劇，計畫為 60 歲後幾年內退休的人提供穩定收入。結果顯示與非退休人員相比，參與提前退休計畫的人幾年內顯示認知能力惡化。

更令人費解的是，雖然參與養老金計畫的人認知能力下降，但也看到普遍健康改善，可能是因提前退休更傾向減少飲酒、戒菸，普遍睡眠更好。

主研究人員之一 Plamen Nikolov 表示，一般健康和認知健康的有趣不和諧現象說明，退休在某些方面似乎對大腦產生特別的負面影響。「提前退休對精神和社會參與的不利影響，大幅超過計畫各種健康行為的保護作用，社會參與和聯繫可能僅是老年人認知表現的最有力因素。」

此外，社會隔離似乎是與養老金計畫參與者認知能力下降速度的關鍵。Nikolov 指出，與年齡匹配的非退休人員相比，參加該計畫的早期退休人員報告的一般社會互動和參與水準較低，表明可以實施某些政策，以減輕提前退休對認知的危害，並保持更普遍的健康益處。

2021 年有項以歐洲退休人員為主的研究，發現延長工作時間對認知有好處。正如 Nikolov 研究結果，解決方案不是簡單地工作到老年，而是維持社會和身體活動，使提前退休有更多好處。

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