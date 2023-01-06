美國企業繼續加薪 換工作者調薪幅度更大

【文‧黃嬿】

雖然美國通貨膨脹率逐漸降溫，升息作用下也迎接低迷經濟，但勞動力市場仍然緊張，進入 2023 年，企業為了爭取員工持續加薪。現在美國勞工獲得 25 年來最強勁的加薪時代，美國就業市場似乎成為防禦經濟衰退來襲的高牆。

美國科技業裁員並沒有蔓延到其他產業，現在多產業仍嚴重缺工，諮詢公司 Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) 去年 11 月調查發現，仍有 75% 公司努力吸引或留住人才，自 2020 年後增長兩倍。

工作機會還是很多，截至去年 10 月底有 1,030 萬個職位空缺，每個失業工人約有 1.7 個職缺可去。工作連續 12 個月突破千萬，2020 年 2 月疫情開始前，有紀錄的最高數字是 770 萬。美國勞工處於幾十年來最佳議價時代，WTW 指出美國勞工辭職最常見原因是薪水不夠高。

由於公司迫切需要員工，企業提供歷史性調薪。亞特蘭大聯邦儲備銀行 1997 年開始記錄，去年 11 月留在同職位的員工薪資較去年上漲 5.5%，比 2022 年 1 月的 3.7% 更高，也是該行 25 年前開始追蹤薪資數據以來最高增幅，換工作的人薪資漲幅更大，達 7.7%，高於美國當月通貨膨脹率。

2023 年仍面臨人力不足問題，WTW 調查發現，企業要解決缺工問題需要 8%~10% 額外薪資預算，明年雖然大多數公司不會加薪 8%~10%，但美國雇主仍計劃調薪，2023 年平均提高 4.6%，高於 2022 年 4.2%。但企業支付更高薪水不是沒有代價，包括刪減員工福利和津貼、提高產品或服務價格，或重組和裁員。

Gartner 對新一年調薪幅度更樂觀，尤其是技能需求量最大的人可能會看到最高加薪幅度，這類工作因更關鍵且難找到適合人才，企業增加薪資預算大部分會花在這類人才。整體而言 Gartner 預估今年加薪幅度更高，北美企業平均加薪 7%，隨著通膨降溫，薪資漲幅將大幅領先物價漲幅。

▲ 美國過去兩年通膨率月度變化。(Source：Statista)

鑑於就業市場保持歷史強勢、通膨降溫、實際工資升溫、天然氣價格暴跌，美聯儲可能準備暫停升息行動，支持美國經濟軟著陸看法。穆迪分析最新預測指出，美國今年會出現經濟放緩，增長停滯，但可避免全面經濟衰退。最近美國經濟部長葉倫也表示，美國經濟增長大幅放緩、通膨緩和，但仍然對勞動力市場保持健康抱持希望。

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