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吃一樣但比別人容易發胖 研究：有些腸道細菌更擅長從食物提取能量

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emmastein】

為什麼明明吃一樣的東西，有些人就是比其他人更容易發胖？據哥本哈根大學團隊新研究，可能是因為這些人的腸道微生物組成更擅長從食物中收集能量。

數十年來，越來越多研究發現肥胖與腸道微生物組的迷人關聯，如瘦弱小鼠在接受肥胖小鼠的腸道細菌移植後，體重明顯增加許多，因此科學家建立一項假設，區分肥胖與瘦小動物的關鍵因素之一，在於腸道微生物組從食物獲取能量多寡的能力。

我們知道腸道細菌在消化過程發揮重要作用，協助將食物降解為碳水化合物和脂質等，這些微生物影響著人體新陳代謝，但不清楚這一切與肥胖有多大關聯。

為調查此原因與另一個假設：食物在腸道中停留時間越長、被提取能量的時間也越長，研究人員檢查了 85 名丹麥人糞便樣本，追蹤糞便能量剩餘密度以衡量人體腸道微生物吸收能量的效率，並繪製各參與者腸道微生物組成圖。

分析顯示有趣結果，研究人員發現食物通過胃腸道系統最短的參與者，意外地從食物中提取最多能量，其中以類桿菌屬細菌的微生物種群表現最好。

綜合所有分析結果，研究人員指出從飲食中獲取最多能量的受試者，比從食物獲取能量效率較低的受試者平均重約 10%，或者說相差約 9 公斤。

腸道細菌擅長從食物中提取能量原則上是件好事，因為細菌能以短鏈脂肪酸等形式為身體提供額外能量，但若我們消耗的熱量沒有比吸收的多，那麼隨時間推移，這些額外能量就可能成為肥胖風險。

該研究表明了提取食物能量與某些腸道細菌群具有因果關係，但是否真的導致體重明顯增加仍需更多實驗數據。

新論文發表在《Microbiome》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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