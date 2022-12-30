快訊

大學、研究所都提前畢業 她花半年高普雙榜到手

98歲億萬富翁經歷大蕭條 不懂現代人為何要嫉妒別人

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
(首圖來源：Pixabay)

【文‧黃嬿】

嫉妒是現代人心中的火苗，研究發現，約 75% 一年內曾起嫉妒之心。波克夏海瑟威公司首席副董事長 Charlie Munger 一直認為嫉妒是無病呻吟，他說大多數人對財富不平等的擔憂，以及對富翁的批評都是出於嫉妒，強調現在人生活已經比前人好太多。

將自己與他人比較有進化價值，但這種原始本能在當今社群媒體環境可能有害。現代人善妒，與 FacebookInstagram Twitter 等社群媒體美化日常生活的能力脫不了關係。研究發現，過度使用社群媒體會導致不滿嫉妒，因花大量時間瀏覽社群媒體的人最終會覺得自己生活或外表不如名人網紅。

Munger 身價 22 億美元，是億萬富翁華倫巴菲特的長期投資夥伴和朋友，曾說「現代世界不是由貪婪驅動，而是嫉妒。」他不明白為什麼今天人們不滿足他們擁有的東西。他最近在會議強調 19 世紀前生活條件較差、人類壽命較短，稱人類生活品質已有長足進步，他還引用哈佛心理學家史蒂芬平克 (Steven Arthur Pinker) 說法，認為世界各地生活品質上個世紀時改善很多。

他說現在生活比他成長的大蕭條時代進步五倍，但還是很多人非常不開心，甚至感覺被虐待，就因其他人擁有更多，他們沒有，這不公平。

加州大學聖地牙哥分校心理學家研究發現，年輕人比老年人更容易嫉妒，且嫉妒同性以及與自己年齡差距在 5 歲之內的其他人，但年紀愈大愈不容易嫉妒別人，或許這位 98 歲的老人已經過了嫉妒這個階段。

他說：「我在生活中戰勝嫉妒。我不嫉妒任何人，我不在乎別人有什麼。但其他人被它逼瘋了。」他表示，嫉妒不利職業生涯發展，因為嫉妒心更有可能讓人做出有偏見的決定。他從不與人比較，累積財富的動機是為了確保獨立，在商業和生活之間自由做他想做的事。

這位億萬富翁過去曾質疑富人稅，還說某些不平等是自由市場經濟的必要性，或許有偏見的是他自己，無視資本主義貧富差距擴大的不平等現實。不過經常嫉妒別人，可能先損害自己的健康。2018 年研究發現，受嫉妒驅使的人更有可能經歷較差心理健康和幸福感，Munger 稱避免嫉妒是長壽幸福生活最簡單的祕訣，他自己高齡 98 歲，這點或許更有說服力。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

俄軍擊落恩格斯基地附近無人機 距烏克蘭數百公里

炸彈氣旋襲美 洗車場直接變「雪怪巢穴」

Twitter全球大當機！ PTT網友曝災情：換三種瀏覽器還是「狂轉圈圈」

社群媒體大搶電商財

相關新聞

98歲億萬富翁經歷大蕭條 不懂現代人為何要嫉妒別人

嫉妒是現代人心中的火苗，研究發現，約 75% 一年內曾起嫉妒之心。波克夏海瑟威公司首席副董事長 Charlie Munger 一直認為嫉妒是無病呻吟，他說大多數人對財富不平等的擔憂，以及對富翁的批評都是出於嫉妒，強調現在人生活已經比前人好太多。

DNA發現逾百個全新基因 表明人類不斷進化

約 600 萬年前，人類和黑猩猩從共同祖先分裂出 2 條不同演化路徑，至今需適應惡劣環境的選擇壓力不再影響我們。然而科學家研究發現人類譜系出現 155 個全新基因，可能與疾病有關，表明人類仍在進化當中。

懶在家補貼超過收入中位數 研究：美國福利將人「困在家裡」

美國疫情後繁榮很大部分是政府補助，但現在美國缺工，勞動參與率如此低，也是因慷慨福利。美國傳統基金會 (Heritage Foundation) 研究員 EJ Antoni 措辭嚴厲的報告直言，美國政府的金錢激勵反而讓美國人困在家裡。

用3C安撫孩子情緒 研究：以後情緒會更失控

許多父母都遇到過這種情況，在準備晚餐、打電話或辦事時，小孩不明原因情緒崩潰，這時候最快安撫的方式就是打開電視或平板，但是最近研究發現，這種螢幕哄孩子的方式，可能會引發未來更嚴重的行為問題。

為何愈來愈多壯年男性不工作？ 研究：感覺收入不如人

美國缺工問題嚴重，但主要原因不是少子化，而是愈來愈多美國壯年男性不願意工作。經濟學家想知道為什麼這麼多美國人在 25~54 歲黃金工作年齡退出勞動力市場，結果發現男性放棄就業，與近幾十年來美國不斷擴大的收入不平等有關。

新加坡控制狂監控每棵樹 科技遠端監測 600 萬株

新加坡人稱「自由但不民主」，執法嚴格也是監視器全球密度最高的國家，但新加坡政府控制狂可不只人，樹木也要一一監控。新加坡只有 545 萬人口，卻要監控高達 600 萬棵樹。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。