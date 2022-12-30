98歲億萬富翁經歷大蕭條 不懂現代人為何要嫉妒別人

【文‧黃嬿】

嫉妒是現代人心中的火苗，研究發現，約 75% 一年內曾起嫉妒之心。波克夏海瑟威公司首席副董事長 Charlie Munger 一直認為嫉妒是無病呻吟，他說大多數人對財富不平等的擔憂，以及對富翁的批評都是出於嫉妒，強調現在人生活已經比前人好太多。

將自己與他人比較有進化價值，但這種原始本能在當今社群媒體環境可能有害。現代人善妒，與 Facebook、Instagram 和 Twitter 等社群媒體美化日常生活的能力脫不了關係。研究發現，過度使用社群媒體會導致不滿嫉妒，因花大量時間瀏覽社群媒體的人最終會覺得自己生活或外表不如名人網紅。

Munger 身價 22 億美元，是億萬富翁華倫巴菲特的長期投資夥伴和朋友，曾說「現代世界不是由貪婪驅動，而是嫉妒。」他不明白為什麼今天人們不滿足他們擁有的東西。他最近在會議強調 19 世紀前生活條件較差、人類壽命較短，稱人類生活品質已有長足進步，他還引用哈佛心理學家史蒂芬平克 (Steven Arthur Pinker) 說法，認為世界各地生活品質上個世紀時改善很多。

他說現在生活比他成長的大蕭條時代進步五倍，但還是很多人非常不開心，甚至感覺被虐待，就因其他人擁有更多，他們沒有，這不公平。

加州大學聖地牙哥分校心理學家研究發現，年輕人比老年人更容易嫉妒，且嫉妒同性以及與自己年齡差距在 5 歲之內的其他人，但年紀愈大愈不容易嫉妒別人，或許這位 98 歲的老人已經過了嫉妒這個階段。

他說：「我在生活中戰勝嫉妒。我不嫉妒任何人，我不在乎別人有什麼。但其他人被它逼瘋了。」他表示，嫉妒不利職業生涯發展，因為嫉妒心更有可能讓人做出有偏見的決定。他從不與人比較，累積財富的動機是為了確保獨立，在商業和生活之間自由做他想做的事。

這位億萬富翁過去曾質疑富人稅，還說某些不平等是自由市場經濟的必要性，或許有偏見的是他自己，無視資本主義貧富差距擴大的不平等現實。不過經常嫉妒別人，可能先損害自己的健康。2018 年研究發現，受嫉妒驅使的人更有可能經歷較差心理健康和幸福感，Munger 稱避免嫉妒是長壽幸福生活最簡單的祕訣，他自己高齡 98 歲，這點或許更有說服力。

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